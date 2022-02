Ludwika Paleta está en el ‘ojo del huracán’

La actriz nacida en Cracovia, Polonia, nunca se imaginó las críticas que le acarrearían un mensaje que compartió por la guerra entre Rusia y Ucrania en sus redes sociales

“¿Por qué estás figuras públicas tienen doble moral?”, se puede leer en uno de los comentarios ¿Le salió el tiro por la culata? La actriz Ludwika Paleta, quien nació en Cracovia, Polonia, aunque prácticamente toda su vida ha radicado en México, entró tal vez sin querer al ‘ojo del huracán’ luego de que publicara un mensaje en sus redes sociales con motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania que le ocasionó todo tipo de críticas. Luego de estar casada con el también actor Plutarco Haza, ‘María Joaquina Villaseñor’ (personaje que interpretó en la telenovela Carrusel siendo apenas una niña y por el que muchos la recuerdan), unió su vida a la de Carlos Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, y considerado por muchos como uno de los ‘villanos’ más odiados en la historia de este país. “No existe nada peor que la guerra”, asegura Ludwika Paleta Apenas unas horas después de que se hiciera oficial que Vladimir Putin, Presidente de Rusia, ordenó una “operación militar especial” en Ucrania, la actriz Ludwika Paleta subió a sus redes sociales una imagen de la bandera de este país acompañada del mensaje: “No existe nada peor que la guerra. There’s nothing worse than war”. A diferencia de lo que pasaría más adelante, en esta ocasión sus seguidores le mostraron todo su apoyo: “Es desgarrador ver lo que está pasando”, “El mundo necesita paz”, “El mundo ha sufrido mucho y la paz es la medicina”, “No hay necesidad de atacar y de matar para ganar”, “Mi corazón siente tanto dolor por lo que está pasando”.

“Mi corazón está apachurrado” Un par de días después de la imagen que compartió de la bandera de Ucrania, Ludwika Paleta escribió un mensaje que resultó contraproducente, pues muchos usuarios no creyeron para nada en sus palabras: “Mi corazón está apachurrado. Estos días no he tenido ganas de postear nada, sólo de abrazar a mis hijos y a mis más queridos y agradecer que estamos juntos”. Recientemente, la artista compartió un video de apenas unos segundos de duración donde está acompañada de sus mellizos, quiene están esquiando en una montaña como parte de sus primeras clases de esquí. Por su parte, su hijo mayor, Nicolás Haza Paleta, superó por segunda ocasión el coronavirus (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le dicen a Ludwika Paleta que solo le importa el dinero Fue en las redes sociales del programa Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde se retomó la publicación que compartió Ludwika Paleta con motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque aquí para nada salió bien librada: “El esposo y ésta están en la secta NXIVM, ésta qué va a sufrir por algo si no le importa nada mas que el dinero”. “¿Y por la víctimas de NXIVM no sentirá lo mismo?”, “Se le apachurra el corazón… sería por el suegro que se carga”, “Qué bárbara, jajaja, ¿cómo pueden ser tan incongruentes?”, “Awww ternura.. Me conmueve tu sentir. ¿Y no te pone mal tu club de trata de blancas?”, ” ¿Y por la guerra sucia que le hacen a diario los chayoteros no dice nada? Doble moral”.

“¿Por qué estas figuras públicas tienen doble moral?” Cuando parecía que las cosas no pasarían a mayores, internautas continuaron con sus ataques a Ludwika Paleta después del mensaje que compartió a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania: “Qué incongruencia y casada con un hombre que pertenece a una secta tratante de blancas”, “Tu esposo acusado de trata de blancas! ¿Por eso estás triste? ¿O por tu suegro el chupacabras que saqueó México'”. “Qué cosa más grande, Dios, no puede ni dormir y está muy triste, qué pecado. ¿Por qué estás figuras públicas tienen doble moral?”, “Esa ratota que se meta sus palabras en el cuatro letras”, “Por favor, ¿de veras ? No creo que tengas sentimiento, ¿y la trata de blancas qué? ¿De eso no te da tristeza, eso no te hace llorar? Así es el mundo de hipócrita”, se puede leer en más comentarios.

El Met se solidariza con las víctimas de Ucrania y Rusia Peter Gelb, gerente General de la Metropolitan Opera en la ciudad de Nueva York, mediante un video subido este domingo a la cuenta oficial del Met, ha publicado un mensaje en el que manifiesta su solidaridad con el pueblo de Ucrania en quienes celebra su heroísmo, pero además lamenta la muerte de las víctimas inocentes. El gestor señala que no pueden más que estar comprometidos como artistas con Ucrania y así lo estarán hasta que se detenga la invasión y la matanza, y reitera su solidaridad con Ucrania, sus valientes líderes, ciudadanos y artistas: “Creemos firmemente en la cálida amistad y el intercambio cultural entre el artista y las instituciones artísticas de Rusia y Estados Unidos”.

“Dedicamos el resto de nuestra temporada a su coraje” Gelb habló del heroísmo de la gente de Ucrania, y llamó a los líderes del mundo libre a actuar, pero también dijo que así como hay víctimas en Ucrania, también señaló las mentiras y propagandas del presidente Vladimir Putin que parece decidido a la destrucción en Rusia. “Dedicamos el resto de nuestra temporada a su coraje”, señaló Gelb en un mensaje de dos minutos que fue subido a la cuenta del MET en Facebook, donde señaló que la compañía en pleno abre su corazón a las víctimas inocentes de la guerra no provocada por Ucrania y saluda a los hermanos y hermanas en Rusia que también son víctimas (Con información de Agencia El Universal).

Suben cancelaciones de artistas por conflicto Rusia-Ucrania Después del anuncio de que el director de orquesta y director del teatro Marinsky de San Petersburgo no se presentará en el Carnegie Hall con la Filarmónica de Viena, y de que la Ópera de La Scala de Milán anunció que lo sustituirían si no expresa su posición a favor de una solución pacífica al ataque de Rusia a Ucrania, la casa de representación de Artistas Felsner anunció que informó al director que ya no lo representará más. La compañía, que representa a grandes directores, cantantes y otros artistas, publicó un comunicado firmado por su director Marcus Felsner que asegura: “Hoy he informado al maestro Valery Gergiev que ya no es cliente de Felsner Artists”. Valery Gergiev, cuya amistad con Vladimir Putin es conocida desde hace muchos años, ha sido cuestionado en los últimos días, y diversas instancias le han pedido expresar una posición a favor de la paz. El director, uno de los más destacados en el mundo, no ha expresado su opinión (Con información de Agencia El Universal).