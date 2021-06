Previamente, Paleta tuvo una relación de once años con el actor Plutarco Haza, misma que comenzó a desgastarse en 2007 cuando ambos actores fueron señalados por tener supuestos romances fuera del matrimonio, situación con la que no pudieron lidiar, tomando finalmente la decisión de iniciar los trámites de divorcio en 2008.

Tras esto, Ludwika se ha afianzado fuertemente en el mundo del espectáculo, a tal grado de que actualmente está compartiendo créditos a lado de Paulina Goto, en la serie Madre solo hay dos, una producción llevada a cabo por Netflix. Cabe destacar que esta perspicaz actriz no solo se destaca por su talento, ya que también Ludwika Paleta a sus 42 años de edad goza de un cuerpo envidiable para muchas mujeres.

“Hasta me dieron ganas de hacer ejercicio”

Tras esta fotografía de Ludwika Paleta presumiendo tremendo cuerpazo y piernas a sus 42 años de edad, diversos usuarios comenzaron a llegar, argumentando lo guapa que se veía la hermana de Dominika Paleta. E incluso su hermana no pasó desapercibida esta foto de Ludwdika, llamándola “chulada”, y hasta un feliz año le deseó.

Por otro lado, una seguidora argumentó que con esas piernas hasta le daban ganas de hacer ejercicio: "Wow, viendo ese piernón, ya hasta me dieron ganas de hacer ejercicio". Varios seguidores de la actriz comentaron que ellos ni usaron calzones, ¿será que ella tampoco? "Sin calzones y pase lo que tenga que pasar", "No me pude jajaj, ¿Cuál será el resultado?", "Pues sin calzones dijeron JAJA", "No me puse jajaja", "Ya mejor sin calzones jajja", "¿había que ponerse?".