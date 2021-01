Varios seguidores comenzaron a pronunciarse ante el video de Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera en su tratamiento de rejuvenecimiento, en donde la empresaria aparecía con una inyección en su lado derecho de la cara.

Algunos usuarios se fueron en contra de la hermana de Jenni Rivera, comentando que “envejeciera con honor”.

“Me decepcionas Rosy, tanto que haces por cambiar tu aspecto, le das demasiada importancia y está bien hacer ejercicio, pero tu vives en eso, Dios nos manda a vivir sobriamente”, escribió una usuaria en el video de Instagram.

Otra chica argumentó: “Impresionante cómo se deforman el rostro, no dejan que el curso de la naturaleza siga”.

Una seguidora escribió que ya se estaba volviendo una adicta a las cirugías estéticas: “Con todo respeto, yo siento que eres bonita para hacerte todo eso. Se te comienza a notar en los videos de todo lo que haces, no te obsesiones tanto, porque luego te ves muy mayor”.

“Ay no, ella no que muy predicadora, esas cosas no le agradan a Dios pues es ya vanidad”, “Cuidado si quedas como Demi Moore, porque están inventando contra la naturaleza”, “Pero eso no le gusta a Dios, es vanidad”.

