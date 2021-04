Lucio Duque Bolaños es detenido por herir a balazos a otro hispano

Lucio Duque Bolaños fue detenido en Houston, acusado de haber atacado a dos hombres a balazos

El hispano dejó malherido a uno de los dos hombres y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel

El ataque comenzó por un pleito, presuntamente entre vecinos, que Duque Bolaño dirimió a tiros

Lucio Duque Bolaños fue detenido en Houston, Texas, acusado de haber herido a balazos a otro hombre hispano en medio de una pelea. Agentes de la División de Asaltos Mayores del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) arrestaron a Duque Bolaños, acusado de dos cargos graves de asalto agravado con un arma de fuego.

Duque Bolaños, de 29 años, fue llevado a la cárcel del Condado de Harris y enfrentará su proceso penal ante el juez DaSean Jones, en la Corte Criminal 180 de Distrito en el Condado de Harris. El Código Penal del Estado de Texas detalla que el delito de asalto agravado con arma de fuego se castiga con una pena de dos a diez años de cárcel.

Lucio Duque Bolaños es detenido por un ataque a balazos

En los documentos legales del caso, consultados por MundoHispánico en Texas, se detalla que Lucio Duque Bolaños no es ciudadano de Estados Unidos. Sin embargo, no se detalla de dónde es originario el hombre, ya que el detenido prefirió no declarar cuál es su país de origen, ni tampoco quiso dar detalles sobre su situación migratoria.

Lucio Duque Bolaños ya ha enfrentado problemas con las autoridades, pues el sábado 19 de enero de 2019 fue detenido por un patrullero del HPD al ver un auto que iba de manera errática, y descubrió que el conductor manejaba en estado de ebriedad (DWI, por sus siglas en inglés).