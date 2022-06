Malas noticias en el mundo del espectáculo de México

Confirman lo que se temía de la querida comediante Lucila Mariscal, mejor conocida como Doña Lencha

“Le pediremos a Dios por su salud”, expresan algunos usuarios En un 2022 que ha estado marcado por muy malas noticias para el mundo del espectáculo de México, ahora se confirma lo que se temía de la querida comediante mexicana Lucila Marina Mariscal Lara, mejor conocida como Doña Lencha, de gran fama en las décadas de los ochenta y noventa. Fue a finales del año pasado que se informó que la actriz había sufrido una caída en su hogar en plena Navidad, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Tal parece que desde esa ocasión la suerte le ha dado la espalda a la nacida el 18 de julio de 1942 en la Ciudad de México, pues también su exesposo, Julián Gallegos, la habría desfalcado. “Le pediremos a Dios por su salud”. Le mandan buenos deseos a Lucila Mariscal En un entrevista que concedió al programa De primera mano, video disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, la comediante Lucila Mariscal reveló que, luego de haberse sometido a una operación debido a una hernia umbilical, está en espera de una segunda intervención quirúrgica y así poder obtener una prótesis de cadera. Con su singular sentido del humor, confesó que ya no ha bebido alcohol, para luego pasar a un tema más delicado a la pregunta si hoy en día extraña algo: “Caminar”, respondió sin poder contener las lágrimas: “Me gusta mucho cocinar, y no puedo ir a la cocina y la cocina está aquí (señalando su ubicación) y no puedo ir”.

“Nunca me imaginé que era tan importante poder caminar”, dice entre lágrimas Doña Lencha Muy pocas personas estaban enteradas de la situación por la que está pasando hoy en día la comediante Lucila Mariscal, mejor conocida como Doña Lencha: “Nunca me imaginé que era tan importante poder caminar. Ahora entiendo a todas las personas que están impedidas para ello”. La actriz compartió que, ahora que sea sometida a una segunda operación de su cadera, “le mejore este asunto”: “Ya no importa ser coja, que me digan ‘coja fea’, total, ¿qué le hace? Pero sí quiero caminar, como sea, con bastón, quiero caminar”, dijo Lucila, quien fue despojada por parte de su exesposo de dinero y algunos bienes materiales.

“La vida es una fantasía” En un enlace vía telefónica con el programa De primera mano, Lucila Mariscal compartió que aún no sabe cuándo se le podrá hacer una segunda operación, pues la han traído con varias ‘vueltas’; ahora sí que si no es por una cosa es por otra, pero la realidad es que ya tiene varios meses en la espera de una prótesis. “No (puedo caminar), vivo en un sillón reclinable. por lo que ya me empezó a doler el cuello, el hombro, el brazo, la espalda, todo, entonces, yo no sé que es lo que falta o que se tiene qué hacer para lograr el objetivo de que me otorguen esa prótesis”, expresó la actriz, quien reveló que no puede mantenerse de pie por más de un minuto debido a los intensos dolores de cadera.

Lucila Mariscal tiene un desgaste el lado derecho de la cadera A punto de terminar con esta entrevista, donde estuvo de buen humor a pesar de la situación tan delicada por la que está pasando, la comediante Lucila Mariscal confesó que tiene un desgaste en el lado derecho de la cadera: “Se había dicho que me había fracturado, pero no, me falta un pedazo del lado derecho y creo que se me desprendió de la cadera porque ya no tengo cartílago, por eso no puedo caminar”. No pasó mucho tiempo para que los mensajes de buenos deseos para Doña Lencha se hicieran presentes: “Ánimo señora hermosa, primeramente Dios le va a conceder volver a caminar”, “Dios quiera pronto la operen y claro que usted va a volver a caminar”, “Le pediremos a Dios por su salud, ella nos dio tantos momentos graciosos”, “Muchas bendiciones para la señora, pero sobre todo, mucha salud!!!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).