Luciano Ramírez murió asesinado a tiros y su crimen es un misterio

A partir de entonces, la investigación de los agentes de la División de Homicidios del FWPD por el asesinato de Luciano Ramírez no ha progresado. Los agentes no tienen hasta el momento ni un móvil, ni han identificado al presunto responsable, ni tampoco han vinculado la bala que lo mató con alguna pistola registrada.

La pérdida del entrañable ‘Lucky’ Ramírez

Luciano Ramírez era conocido por su familia y amigos como ‘Lucky’, debido a su carácter optimista y jovial con el que enfrentaba la vida para mantener a su hijo. Michael Maldonado, amigo de Luciano ‘Lucky’ Ramírez, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me para apoyar con los gastos a la familia del hispano asesinado.

“Con el corazón apesadumbrado estoy pidiendo ayuda con fondos para poder enterrar a un muy querido amigo”, detalla Maldonado en la cuenta Rest in Peace Luciano Ramírez We Will Try Are Best (Descansa en paz Luciano Ramírez, haremos nuestro mejor esfuerzo), al pedir solidaridad de la comunidad hispana por su camarada asesinado.