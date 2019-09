Página

Lucía Méndez fue contundente cuando se le preguntó sobre el retiro de Verónica Castro

La cantante no tuvo pelos en la lengua y hasta le respondió tajantemente a una reportera

Los internautas no dudaron en defender las palabras de Lucía Méndez

Lucía Méndez fue cuestionada sobre el escándalo de Verónica Castro y Yolanda Andrade, y el retiro de los escenarios de la Vero a consecuencia de los chismes y la polémica.

Una gran cantidad de medios de comunicación se dieron cita para preguntarle a Lucía Méndez sobre lo que opinaba de Verónica Castro y su retiro. Ante esto, la intérprete fue muy clara, asegurando que no se quiere meter en esos ‘terrenos’: “Cada quien su vida, cada quien tiene sus costumbres”.

Posteriormente, un reportero tocó una sensible fibra en Lucía, cuando dijo: “Pero es una lástima que (Verónica Castro) ya no esté en el espectáculo”, ante lo cual, la cantante cambió su semblante y fue más aún más tajante: “No, la verdad a mí no me interesa hablar del tema y no vuelvo a hablar de nadie porque no es mi vida. Yo no voy a hablar absolutamente nada de ese tema porque no es mi vida. No me interesa”.

Y con un semblante notablemente molesto, Lucía Méndez continuó evadiendo las preguntas contestando: “No me interesa”, en reiteradas ocasiones hasta que una etrevistadora le preguntó el por qué, hecho que hizo estallar a la cantante y le puso un alto diciéndole: “Porque no quiero, mi reina. Porque no se me da la gana”.

En otro fragmento del video que fue publicado en la cuenta de YouTube de ‘Ventaneando’, Lucía Méndez sí quiso hablar de la muerte de Camilo Sesto.