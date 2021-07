Maquillista acusa a Lucía Méndez de lo peor

Caleb Campos asegura que la cantante y actriz mexicana no le pagó por sus servicios

“Es una señora grosera, déspota, no sé quién se cree, aunque me estuvieran pagando nadie merece que lo traten así”, contó en un video A través de un video en redes sociales, el cual se encargaron de retomar varias cuentas, entre ellas la de El Gordo y La Flaca, el reconocido maquillista Caleb Campos acusa a la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez de lo peor y de no pagarle por sus servicios. Con motivo del espectáculo Divas, el cual inició su gira por El Paso, Texas, para después continuar por varias ciudades de Estados Unidos y donde la artista participa junto a Rocío Banquells, Dulce y Manoella Torres, Caleb accedió a maquillarla gratis. “Grosera y déspota”, así describen a Lucía Méndez “Nunca me había tocado (trabajar) con una persona tan déspota. Me dijeron que sí podía ir a maquillarla, es una cantante y actriz que se llama Lucía Méndez. Nunca pensé que ella iba a ser tan grosera, tan mam…na”, expresó el maquillista. A continuación, el joven se quiso dirigir a sus colegas para decirles que no dejaran que nadie los trate de esa manera: “Ayer empezó su tour Lucía Méndez en El Paso con las Divas, nos preguntaron que si podíamos maquillarlas y obviamente nos dijeron que si podía ser gratis y es mucho lo que cuesta cuando uno hace las cosas gratis”.

Lucía Méndez tuvo una “actitud muy fea” Caleb Campos recordó que desde un inicio Lucía Méndez tuvo una actitud muy fea, quejándose cuando le estaba secando su cabello: “Cuando yo estoy hablando con ella, haciendo las cosas, ella no me deja hacer nada y en eso me dice: ‘me estás jalando mucho’, y bueno, dije que no pasaba nada”. Tranquilo, el maquillista compartió también que la actriz, recordada por su participación en El extraño retorno de Diana Salazar, le pidió que la maquillaran en el baño porque le gusta verse en el momento que la están maquillando, a lo que él accedió sin imaginarse lo que pasaría.

“Pues deja de comer tamales” Ya dentro del baño, Caleb colocó la silla frente al lavabo con suficiente espacio para poder maquillar a la artista, pero Lucía Méndez la colocó pegada al lavabo, a lo que él le dijo que tenía que moverla para poder maquillarla de frente, pues de lado era complicado. “Pues deja de comer tamales, así si cabes”, le dijo la cantante al maquillista, quien expresó que no había necesidad que le dijera eso: “Yo la verdad me molesté, mi asistente me dijo que me tranquilizara y sí, lo hice gratis por amor al arte y porque me encanta lo que hago”.

“Nunca me habían tratado así” Con una destacada trayectoria en el mundo del maquillaje, Caleb Campos aseguró que nunca nadie lo había tratado de la manera que, supuestamente, lo hizo Lucía Méndez: “‘Así no se maquillan las cejas’, y yo ‘todavía no termino, ¿me deja hacer mi trabajo?'”. “Estoy maquillándola, haciéndole la nariz y me dijo que se la estaba haciendo muy chiquita como a Ninel Conde, yo me tranquilicé, es una artista de categoría, ya sé, ya pasaron sus años, la señora es viejita, lo que tú quieras, pero empezó humillando a El Paso diciendo que es una ciudad muerta, que todo está solo, que todo está feo, que la comida está fea y yo le dije que aquí le estábamos dando dinero para que viniera a cantar aquí”.

Lucía Méndez le exigió que le hiciera caso Luego de asegurarle que no sabía maquillar, Lucía Méndez le dijo a Caleb Campos que le hiciera caso, a lo que le contestó, luego de que su asistente le pidió de nueva cuenta que se tranquilizara, que sí sabía hacerlo y le pidió que no lo insultara. “Le dije que aquí estaba el lápiz y la brocha, y que si gustaba maquillarse sola, lo hiciera, pero ella me dijo que estaba bien. Empecé a maquillarla y empezó a cantar, dizque ella queriendo cantar, le dije que tenía que relajar la mirada y me reclamó fuertemente”.

“Iba a mandar a esa señora a ching… a su madre” Molesto al recordar el momento que vivió con la cantante y actriz mexicana, de 66 años de edad, el maquillista reconoció que estuvo a punto de “mandar a esa señora a ching… a su madre”, pero se contuvo porque se trata de una mujer mayor. “En ese momento, ella me empieza a criticar otra vez cómo la estoy maquillando”, comentó Caleb, quien recordó que la artista se quejó del camerino que le habían dado: “Nefasta, yo entiendo que es Lucía Méndez, pero ya tiene qué bajarle”.

Lucía Méndez lo exhibió frente a las demás personas Ya casi para terminar con este video, y por si faltara algo más, Caleb recordó que Lucía Méndez le recriminó porque ella creía que estaba grabando el espectáculo, cuando el maquillista lo que estaba haciendo era mostrarle fotos de las demás artistas a su asistente. “¿Neta, me acabas de gritar?, y me dice: ‘Más te vale que no estés grabando’, no sé que más me dijo, apuntándome, gritándome en el micrófono y yo me quedé como hielo y volteo mi celular y le dije que nadie la estaba grabando y ahí le dije a mi asistente que nos fuéramos”.

“Es una señora grosera y déspota”: Caleb Campos “Es una señora grosera y déspota, no sé de qué se cree, aunque me estuvieran pagando, nadie merece que lo traten así. Ella es una cantante y actriz y yo vengo a hacerle el favor de hacerle el maquillaje, ella no me está haciendo el favor, nada, no me dejaban grabar, no me dejaban tomar fotos, no me dejaban hacer absolutamente nada cuando yo quería grabar para mí”. Caleb Campos comentó también que duró con la artista siete horas y no le terminó nada porque no le gustó su trabajo: “Lucía Méndez, te quiero etiquetar porque yo quiero que tú sepas que eres una persona grosera y nefasta”, finalizó el maquillista.

Le dicen a Lucía Méndez que aprenda a respetar De inmediato, seguidores de El Gordo y La Flaca reaccionaron a esta publicación: “Aplaudo a esta persona de hacer su declaración y por qué callar, que aprenda ella a respetar y valore el trabajo de los demás”, “Te respeto por haberle hecho milagros en esa cara a a la señorita”. “Lucía Méndez es una abuelita que ya se le pasó el cuarto de hora… no sé actualmente si muchos la recuerdan, aquí ya ni saben que existe”, “Siempre han dicho que Lucía Méndez es muy grosera con su personal, que se siente soñada y nadie merece estar cerca de ella”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).