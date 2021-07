Lucía Méndez sigue en la polémica total

La cantante y actriz mexicana niega que le haya dicho ‘gorda’ a Chiquis Rivera

“Si lo hubiera dicho es cierto. La Chiquis parecía un barril en los Premios Juventud”, expresan usuarios Luego de que la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez fuera señalada como “grosera y déspota” por el reconocido maquillista profesional Caleb Campos, ahora niega que le haya dicho ‘gorda’ a Chiquis Rivera y se defiende de esta y otras acusaciones. A través de las redes sociales del programa El Gordo y La Flaca, se puede ver el momento justo en que la protagonista de telenovelas como Tú o nadie y El extraño retorno de Diana Salazar fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que diera su versión de los hechos. Lucía Méndez asegura que no habló con el maquillista “Es que yo no hablé con él, ni siquiera hablé con él, vi que estaba grabando el ensayo y lo sacaron. De alguna forma si me molestó porque estábamos ensayando y de pronto volteé y lo vi y estaba grabando, pero la producción lo sacó. Iba como back up (respaldo), ni siquiera iba contratado”. Lucía Méndez aseguró que el maquillista solo trabajaría por si alguno de los maquillistas contratados llegaba a faltar, aparte de creer que ya lo tenía planeado. También, afirmó que ella no arregló su contratación ni cual sería su pago en esa ocasión.

Dice que el maquillista armó este escándalo porque no tuvo publicidad Antes de dar por terminado este tema, y negar que le haya dicho ‘gorda’ a Chiquis Rivera, la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez dijo que lo que ella cree que le dolió al maquillista fue que no recibió publicidad y por esa razón armó un escándalo. “Siento defraudarlos, pero él no me tocó la cara”, expresó la artista, quien se sorprendió cuando miembros de la prensa le mencionaron que, según Caleb Campos, ella le había dicho ‘gorda’ a la hija de Jenni Rivera. lo cual no fue cierto.

“Ahora todos son gordos”: Lucía Méndez “Ahora todos son ‘gordos’. Chiquis Rivera está preciosa, a ella le queda muy bien ser así cómo es, curvy, y yo jamás hablé de Chiquis Rivera, o sea, saca a Ninel Conde, a Chiquis, son gente famosa, es lo mismo que él (Caleb Campos) me sacó a mí”, comentó Lucía Méndez. Por último, la artista dijo que la producción del espectáculo Divas, del cual forma parte, le comentó que hablara sobre esta situación tal y cómo fue e insistió en la idea de que el maquillista ya tenía todo planeado: “Y en el momento que vio que no me iba a tocar, ahí fue donde dijo de aquí soy y voy a inventar y voy a hacer y voy a quemar, qué bárbaro, debería escribir un guion”.

“La Chiquis parecía un barril en los Premios Juventud” Inmediatamente después de que se compartiera este video, internautas expresaron sus puntos de vista, aunque en la mayoría de ellos, Lucía Méndez no quedó muy bien parada: “Yo le creo al maquillista, que es la verdad, a la ruca todavía no le cae el 20 que ya no está para ponerse delicada”. “Yo le creo al maquillista”, “No le creo nada, mientes Lucía”, “Ella tiene preferencia por ser figura pública, yo le creo al maquillista, ¿qué gana él con inventar algo así? Fama de unos días, no gana dinero, estos artistas son groseras y exigentes cuando ya son famosos y eso existe en muchos países latinoamericanos”.

Preguntan si a Chiquis Rivera le tienen qué decir ‘barbie’ Por otra parte, algunas personas le dieron la razón a Lucía Méndez en el caso de que en realidad le haya dicho ‘gorda’ a Chiquis Rivera: “Bueno, sí lo dijo o no, ¿cuál es el problema, acaso está flaca? Digo yo”, “Pero es la verdad, entonces, ¿qué hacemos, le decimos la barbie?”. “¿Y qué? Sí lo que está a la vista no ocupa anteojos y qué tiene de malo, puros chismes baratos”, “Si lo hubiera dicho, es cierto. La Chiquis parecía un barril en los Premios Juventud”, “Jajaja, nada que no sea verdad”, “Ya quisiera ella tener la edad de la Chiquis”, se puede leer en más comentarios.

“Qué se ponga en un espejo y se califique ella misma” Un internauta no se guardó nada y así se expresó: “Bueno, si lo dijo o no lo dijo, ¿qué se puede hacer? No creo que suba una libra más o que baje, que la misma Chiquis que se ponga en un espejo y que se califique ella misma a ver quién tiene la razón”. “¿Y qué si lo dijo? Delgada no está”, “Esa señora no está en condiciones de criticar a nadie”, “Lucía, ya sabemos que siempre ha sido así, ¿ya no se acuerdan cómo hablaba de Kalimba? La verdad no sé quien puede ir a ver a esa señora, ella espanta, no canta”, expresaron otros usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Grosera y déspota”, así describen a Lucía Méndez “Nunca me había tocado (trabajar) con una persona tan déspota. Me dijeron que sí podía ir a maquillarla, es una cantante y actriz que se llama Lucía Méndez. Nunca pensé que ella iba a ser tan grosera, tan mam…na”, expresó el maquillista. A continuación, el joven se quiso dirigir a sus colegas para decirles que no dejaran que nadie los trate de esa manera: “Ayer empezó su tour Lucía Méndez en El Paso con las Divas, nos preguntaron que si podíamos maquillarlas y obviamente nos dijeron que si podía ser gratis y es mucho lo que cuesta cuando uno hace las cosas gratis”.

Aseguran que Lucía Méndez tuvo una “actitud muy fea” Caleb Campos recordó que desde un inicio Lucía Méndez tuvo una actitud muy fea, quejándose cuando le estaba secando su cabello: “Cuando yo estoy hablando con ella, haciendo las cosas, ella no me deja hacer nada y en eso me dice: ‘me estás jalando mucho’, y bueno, dije que no pasaba nada”. Tranquilo, el maquillista compartió también que la actriz, recordada por su participación en El extraño retorno de Diana Salazar, le pidió que la maquillaran en el baño porque le gusta verse en el momento que la están maquillando, a lo que él accedió sin imaginarse lo que pasaría.

“Pues deja de comer tamales” Ya dentro del baño, Caleb colocó la silla frente al lavabo con suficiente espacio para poder maquillar a la artista, pero Lucía Méndez la colocó pegada al lavabo, a lo que él le dijo que tenía que moverla para poder maquillarla de frente, pues de lado era complicado. “Pues deja de comer tamales, así si cabes”, le dijo la cantante al maquillista, quien expresó que no había necesidad que le dijera eso: “Yo la verdad me molesté, mi asistente me dijo que me tranquilizara y sí, lo hice gratis por amor al arte y porque me encanta lo que hago”.