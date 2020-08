“Lucho” Borrego tira indirecta a “La Veneno” Saldoval tras mensaje a María Celeste

Utiliza su cuenta de Instagram para externar su sentir tras salida de la puertorriqueña

Sorprende a sus usuarios con tremendas declaraciones de lo que parece ser una pedrada contra la venezolana

Tras la salida de María Celeste del programa Al Rojo Vivo, el conductor de Suelta la Sopa, Luis Alfonso “Lucho” Borrego le tira una pedrada a Carolina “La Veneno” Sandoval, en mensaje para la puertorriqueña.

Todo sucedió a través de la cuenta de Instagram del controvertido presentador, ya que quiso enviarle un sentido mensaje de solidaridad a la popular periodista que acaba de salir del programa.

Sin embargo, en sus palabras se pudo notar que lanzó una indirecta o más bien directa para su excompañera Carolina Sandoval, quien salió por la puerta de atrás del programa de Suelta la Sopa.

De manera textual “Lucho” Borrego escribió: “Mari ayer cuando me enteré que ya no seríamos vecinos de set y horario entre en shock, pero hablar contigo me confirma el porque siempre te he admirado… Por ser enfocada, agradecida, visionaria y sobre todo buena persona”.

Tras sus primera impresiones continuó: “Alguien que tuvo siempre una palabra de aliento o divertida… alguien con quien compartí secretos y exclusivas… Alguien que se salió del espectro de mis colegas para ser de mis amigos… Mi cariño es hasta el infinito y no me cansaré de decirte que tu libro #vivetuvidalrojovivo es una de mis guías de consulta en esta montaña rusa llamada carrera televisiva y del periodismo”.

Entonces vinieron las palabras que algunos tomaron como una indirecta para “La Veneno” Sandoval: “Gracias por tu profesionalismo y dignidad al decir adiós… Gracias por contar tus tristezas y miedos, pero sin resentimientos o rencores… Ahí radica tu grandeza. Lo dama que eres… Que aunque muchas quieran siquiera compararse contigo, eres inigualable e irrepetible porque tú sí eres una señora… Te quiero hasta el infinito @mariacelestearraras”.

