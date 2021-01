Lucho Borrego comparte triste noticia en redes sociales

El conductor de Suelta la Sopa está de luto tras la muerte de su papá

“Nunca pensé que decirte adiós fuera tan doloroso”, expresó

¡Devastado! Lucho Borrego, conductor de Suelta la Sopa, compartió una triste noticia a través de redes sociales: está de luto tras la muerte de su papá, Luis Alfonso Borrego.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el periodista colombiano compartió una serie de imágenes acompañado de su papá en diferentes etapas de su vida y a quien le dedicó un emotivo mensaje.

“Papi, nunca pensé que decirte adiós fuera tan doloroso. Pero Dios ha trabajado con sabiduria y misericordia. A pesar de todo, fuiste mi ejemplo más grande. Mi referente de rectitud, firmeza, principios y sentido del deber y me siento orgulloso de tu legado”.

En esta publicación, que hasta el momento tiene más de 2 mil likes, Lucho Borrego dijo sentirse orgulloso, ya que al final pudo decirle a su papá que cuando se veía a él mismo lo estaba viendo a él.

“Cómo anhelaba verte”: Lucho Borrego

Más adelante, el conductor de Suelta la Sopa compartió que Dios fue muy generoso con él, ya que le permitió disfrutar los últimos años de su papá, Luis Alfonso Borrego, “como un hombre divertido que siempre nos hacía reír”.

“No fuiste una joyita y hasta el último día hiciste lo que te dio la gana… pero tu amor más grande fue tu familia. Nos quisiste a tu manera y eso va a ser lo que prevalezca en mí. Papi, voy a seguir llevando tu nombre como tú lo hiciste: con dignidad, con respeto y altura… como siempre lo llevaste tú”.

El periodista colombiano no quiso despedirse sin antes decirle a su papá que lo quiere hasta el infinito, además de estar seguro que se encontrarán.

“Pero te voy a pedir que me des ese abrazo largo y profundo que siempre me hizo falta y no me diste…”.