Luis Alfonso “Lucho” Borrego fue expuesto en redes

El periodista colombiano está envuelto en la polémica

Siempre ha sido muy reservado en su vida personal

“Lucho” Borrego ¿casado con un hombre? Esta vez le tocó ser expuesto al conductor de Suelta la Sopa “Lucho Borrego”. Y es que en redes dieron a conocer la supuesta acta de matrimonio del presentador colombiano.

Fue a través del portal de Chamonic donde mostraron un documento el cual dejaría al descubierto su sexualidad, algo que pocos conocen y de lo que el mismo conductor ha sido muy reservado.

“Miren lo que me encontré! Según es un acta de matrimonio de Lucho Borrego, esto también vende, es morbo así como le gusta a tu programa! También creo que estaría bien subir como se divertían en la cuarentena, no tiene nada que ver su orientación sexual, sino la forma en la que se burla de la gente #chismosaSiMentirosaNo”, escribió Chamonic.

Las críticas y comentarios en contra de la red social y La Chaonic no se hicieron esperar.

“Y qué tiene de malo que se haya casado con un hombre?”, “Estar casado con otro hombre no tiene nada de malo no seas tan ridícula y no caigas tan bajo queriendo ofender porque sea de la comunidad. Te metes con uno te metes con [email protected] no seas así, Di lo que quieras pero no trates de ofender con ese tema!!!”, le dijeron.

Y las críticas siguieron: “Para mí está fuera de lugar exponer la vida privada del señor @luchoborregoc y es un excelente conductor y su trabajo es hablar de los famosos, y en cuanto lo de la señora Cristina está muy pues no dijo nada que no sea verdad”.

Pero hubo otros que reprocharon a “Lucho Borrego el no ser sincero frente a cámaras: “Pero él se la lleva de puritano y creyente y devoto de la virgen ahora resulta que es del otro “Laredo de Texas” no pos wow”.

Archivado como: Lucho Borrego casado hombre