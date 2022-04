Lucho Borrego ‘explota’ en contra del conductor Javier Ceriani

El ex conductor de ‘Suelta la Sopa’ enfureció con Javier Ceriani

Recordaron la vez que ‘expusieron’ a Lucho Borrego

“Tu comías en mi casa, eras mi amigo”

Lucho Borrego Javier Ceriani: Luego de que en el año 2020 Davis Rosado hablara acerca de Lucho Borrego, ex conductor de Suelta la Sopa, y dijera que a el solo le importan sus ‘5 minutos de fama’, y que no le interesa el programa, y que además arrematara diciendo que el esposo de Lucho no está mal económicamente, el conductor de Chisme No Like habló con Lucho, quien no reaccionó del todo bien.

Parece ser que a Borrego le molestó muchísimo la entrevista que tuvieron los conductores de Chisme No Like con Davis Rosado, pues en dicho momento se hablaron cosas que no le agradaron para nada. Y es que al parecer el problema se originó por cuestiones de raiting de Telemundo, lo cual fue la fuente de discusión entre los conductores, según lo que comentan Javier y Elisa en Chisme No Like.

Javier Ceriani se acercó con Borrego para ‘dialogar’

Al parecer según lo que cuenta Elisa Beristain, es que en un encuentro en donde se encontraba la alcaldesa de Miami y Lucho también estaba en dicho lugar, Elisa cuenta que Javier fue a hablar con el sobre dicha cuestión a lo cual el conductor, Borrego, les dijo “mentirosos”, manoteó y quiso agredir a Javier Ceriani.

Cuando muestran las imágenes se puede ver como Javier se acerca con el conductor y le pregunta “¿Qué pasó, estas enojado?”, mientras que Borrego lo ve con una expresión de confusión. “Ay Javier, obviamente tu no vez televisión”, a lo cual Ceriani le contesta que ve algunas cosas para criticar, desde que se fue de suelta la sopa… dijo el conductor entre susurros, lo cual generó que el ex conductor de Suelta la Sopa enfureciera de poco en poco.