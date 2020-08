Luis Alfonso “Lucho” Borrego sorprende con sus declaraciones

El periodista colombiano desmiente a su excompañera de Suelta la sopa, La Veneno Sandoval

“Me tiene herido por decir cosas que no son ciertas”, expresó

Y en lo que parece ser un cuento de nunca acabar, ahora el periodista colombiano Luis Alfonso Borrego, mejor conocido como “Lucho” Borrego, desmiente a La Veneno Sandoval, quien fuera su compañera en el programa Suelta la sopa de Telemundo, y se le va con todo.

A través de un video que está disponible en la cuenta de Instagram de Chica picosa, y que retomó de las redes sociales del periodista colombiano, Lucho Borrego no se guardó nada en sus palabras contra La Veneno Sandoval, quien se ha encargado de mandar indirectas y mensajes contundentes a través de sus redes sociales tras su despido de Suelta la sopa.

“Me tiene herido por decir cosas que no son ciertas, me tiene herido por decir que le dimos la espalda, que no estábamos en comunicación con ella, me tiene herido por decir que no estuvimos a su lado cuando desde el día uno que cometió la imprudencia de su ‘live’, yo estuve hablando con ella”, mencionó el conductor de Suelta la sopa.

El periodista colombiano aseguró que también habló con la mamá de La Veneno Sandoval, además de que le dio consejos, pero no atiende razones, y frente a eso, no hay nada que él pueda hacer.

“Y encima de todo está mintiendo, y encima de todo está diciendo que le dimos la espalda. El último día que le escribí, el último día que le mandé un mensajito de cariño fue el día que ella dijo en el ‘live’ que nosotros le habíamos dado la espalda y que no teníamos comunicación con ella”.

Eso no sería todo lo que diría Lucho Borrego sobre La Veneno Sandoval, sigue leyendo para que estés enterado de este chisme digno de Suelta la sopa.

