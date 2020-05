Desaparece en el mar, exestrella de la WW, el luchador Shad Gaspard

Equipos de recate logran sacar con vida al hijo del atleta

Los hecho suceden durante la reapertura de Venice Beach, California

La reapertura de Venice Beach, California, tras la cuarentena por el coronavirus, resulta triste para la familia de exestrella de la WWE, el luchador Shad Gaspard, del equipo Cryme Tyme, quien desaparece en el mar tras ser arrastrado por una ola, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de Daily Mail.

De acuerdo a las versiones de algunos rescatistas de la División de Salvavidas del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, su hijo de 10 años también fue arrastrado, pero lograron sacarlo con vida.

Los hechos sucedieron por la tarde del domingo 17 de mayo de 2020, pero las labores continuaron el resto del día y hasta la mañana de este lunes continuaban.

La familia de la exestrella de la WWE dijeron que el atleta tiene 39 años de edad, y había decidido acudir a la playa en familia. Su esposa Siliana Gaspard estuvo con ello y vio todas las labores de rescate que se emplearon para salvar a su hijo, mientras esperaba noticias de su pareja.

Ex-WWE Star Shad Gaspard Goes Missing During Beach Swim, Lifeguards Searching https://t.co/mIPg8UUNzn — TMZ (@TMZ) May 18, 2020

Hasta este día, de acuerdo al reporte del Daily Mail, Shad Gaspard seguía en calidad de desaparecido.

Ante el reporte del accidente, al lugar acudieron decenas de elementos de rescate de la Guardia Nacional, paramédicos, buzos y demás cuerpos de auxilio.

De manera peliculesca se apostaron en los alrededores de la zona para tratar de localizar al atleta, con ayuda de botes, camionetas, y hasta de helicópteros.

En las imágenes que muestra el portal se observan decenas de elementos de varias corporaciones como la policía, el departamento de bomberos, buzos y la Guardia Costera, sobre la arena mientras otros efectúan labores de rescate.

Incluso desde las 7 de la mañana de este lunes la búsqueda de Shad Gaspard continuaba en la zona con la presencia de la esposa y su hijo.

El reporte indica que el padre y su hijo fueron víctimas de la marea alta en Venice Beach, pero luego durante la intervención de los rescatistas el luchador fue arrastrado por una ola.

El socorrista alcanzó a sujetar de la mano al niño y lo llevó a tierra, mientras otros elementos entraron para buscar al padre.

Former WWE star Shad Gaspard goes missing on Venice Beach https://t.co/HYBY7Kn3d8 via @MailOnline — Russell Charles Neal (@Rustyneal19) May 18, 2020

Ante esto, de manera inmediato se realizó el reporte para pedir refuerzos, y fue cuando se utilizaron botes y además helicópteros.

A esa hora la playa estaba repleta de personas, y por más de tres horas los buzos y rescatistas rastreaban la zona con la intención de ver al luchador.

Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce el estatus de la situación de la exestrella de la WWE quien desaparece en el mar.

De acuerdo a la publicación del Daily Mail, uno de los socorristas dijo de manera textual: “Vi al niño que estaba inconsolable y a su madre que lo abrazó”.

Incluso circulan algunos videos en los que se asegura son del momento preciso en que los buzos se alistan para ingresar al mar con ayuda de una moto de agua.

El cielo se ve nublado y la marea en Venice Beach resulta aparentemente peligrosa y al fondo se ve un bote al parecer los salvavidas.

LA County Sheriff’s divers just resumed the search for 10-year-old boy’s father who was caught in strong rip currents yesterday. @TMZ confirms father as 39-year-old former WWE Superstar Shad Gaspard. @WWE @FOXLA @GDLA @LASDHQ pic.twitter.com/6gX4cZdyC7 — Mario Ramirez (@MarioFOXLA) May 18, 2020

El luchador de la WWE que desaparece en el mar, dejó los encordados en el año de 2010 y desde ahí ha actuado en algunas películas.

Es reconocido por su gran talento en el ring, ya que realizaba toda clase de suertes que demostraban su gran habilidad y rapidez. En la WWE fue compañero de JTG, del conocido equipo de Cryme Tyme.

Praying for Shad Gaspard after hearing about his disappearance. Get home soon and praying for his family. pic.twitter.com/Wmu7lTJJah — Kade Kriewall (@only1kdog) May 18, 2020

Ante la noticia de que desaparece luchador de la WWE en el mar, el conocido Chavo Guerrero Jr, otro gladiador dijo lo siguiente en Twitter: “Estoy ABSOLUTAMENTE destripado en este momento! Shad Gaspard es un gran ser humano. Ni siquiera puedo empezar. Por favor mantén a Shad en tus oraciones”.

I’m ABSOLUTELY Gutted right now!! Shad Gaspard is such a great human being. I can’t even start. Please keep Shad in your prayers. 😔🙏🏼 #prayforshad https://t.co/eeKLAvzXGc — Chavo Guerrero jr. (@mexwarrior) May 18, 2020

La exluchadora Lisa Marie Varon también se unió a las oraciones: “Estoy en estado de shock total en este momento. Por favor mantén a Shad en tus oraciones”.