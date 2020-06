Se confirma la muerte de una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana

El luchador Chacho Herodes falleció a los 69 años de edad

Herodes hizo historia al ser uno de los mejores rudos en los años 80

La lucha libre mexicana está de luto. Víctor Manuel Góngora Cisneros, mejor conocido como Chacho Herodes, murió este domingo a los 69 años de edad en su natal Monclova, Coahuila, en México, así lo confirmó su hijo Herodes Jr. a través de sus redes sociales.

El luchador Chacho Herodes hizo historia al ser uno de los mejores rudos en los años 80 dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde logró ser Campeón Nacional Completo.

Las rivalidades que lo marcaron fueron con Enrique Vera, Halcón Ortiz y Cien Caras. Además, fue parte de los inicios de la Triple A.

Chacho Herodes debutó en la lucha libre a los 18 años, pero antes también entrenó boxeo, jugó beisbol, practicó ciclismo y además fue torero.

Si algo caracterizaba a Víctor Góngora era la rudeza con la que luchaba en los encordados, desde sus inicios como luchador hasta inicios del 2000 cuando se hacía llamar “El Boricua” (Con información de Agencia El Universal).

“Tus hijos te vamos a extrañar”

A través de su cuenta de Twitter, el luchador Herodes Jr confirmó la muerte de su papá, Chacho Herodes, con un emotivo mensaje:

“Mi viejio (sic) somos muchos tus hijos, te vamos a extrañar. Me llena de satisfacción el saber que hasta el fin de tus días hiciste lo que quisiste como la estrella que eres, ya estás en el cielo descansando con mi hermano Alan. #YArribaMonclova #Gócenme #NoMeMereces”.

De inmediato, seguidores de Herodes Jr expresaron sus condolencias tras el sensible fallecimiento de Víctor Manuel Góngora Cisneros, mejor conocido como Chacho Herodes:

“Mis más sinceras condolencias, mi amigo. Tu padre era una leyenda, y el público lo extrañará, y lo más importante, su familia”, “Mi mas sentido pésame para usted y su familia amigo de su fanáticada de Guadalajara, mis mas sinceras condolencias, se nos va un grande del páncracio, único en su rudeza, hasta siempre #ChachoHerodes”.

Otra de las personalidades de la lucha libre mexicana que se manifestó sobre la muerte de Chacho Herodes fue El Hijo del Santo, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter, expresó:

“Lamento el fallecimiento de mi querido compañero Víctor Manuel Góngora Cisneros, mejor conocido como Chacho Herodes, murió en su natal Monclova, Coahuila. Pronta resignación a su familia y en especial a su hijo @ChachoMXn13”.

Por su parte, la luchadora profesional independiente y herdera de la dinastía Alvarado, Zara Alvarado, escribió el siguiente mensaje: “Compañero, amigo y profesor, descansa en paz. No tengo palabras para este momento, solo los mejores recuerdos de enseñanza y consejos, siempre estarán presentes, no me atrevo a decir que entiendo tu dolor @ChachoMXn13, pero te acompaño en el sentimiento a ti y a tu familia”.

De la misma manera, se expresó el luchador Tinieblas Jr: “Mis condolencias a la familia por el fallecimiento de mi querido compñaero Víctor Manuel Góngora Cisneros, conocido como el luchador Chacho Herodes de Monclova, Coahuila. @ChachoMxn13 #luchalibre”.

Archivado como: Lucha libre mexicana luto