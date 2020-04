Luego de darse a conocer que EE.UU. ya supera los 200 mil contagiados, el presidente Donald Trump salió a hablar de lo último que hace el país en la intensa lucha contra el coronavirus.

Pero en la conferencia de prensa de este miércoles pasó lo inesperado, al dejar de lado el tema del COVID-19 para dar paso a hablar sobre las medidas que el gobierno está tomando para detener el narcotráfico en tiempos del coronavirus.

Para ello, estuvieron los representantes del Departamento de Defensa, Mark Esper, del Departamento de Justicia y del Ejército junto al presidente Donald Trump.

Y es que los cárteles están intentando sacar ventaja del coronavirus y por eso el Ejército de EE.UU. está dedicado a no permitir que los grupos criminales se aprovechen del momento.

“Vamos a defender nuestro país sin importar el costo”, dijo Esper.

La misión del Departamento de Defensa es “destruir a los carteles mexicanos”, ya que su narcotráfico es responsable de muchas muertes en EE.UU.

“Nosotros estamos en esta lucha contra los carteles, la amenaza de los narcotraficantes es una amenaza de seguridad nacional”, dijo el secretario del Departamento de Justicia, quien recordó que ha tenido reuniones con el equipo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de las que el país puede sacar mucho provecho.

El número de personas contagiadas por el coronavirus superó ya los 200 mil en Estados Unidos, que ha registrado hasta el momento 4 mil 476 fallecidos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.

Estados Unidos, que lidera el número de contagios en el mundo, ha superado la barrera de 200 mil casos y específicamente ha llegado a 203 mil 608, de acuerdo a los recuentos de la citada universidad.

El número de personas infectadas se ha duplicado en solo cinco días, ya que el pasado viernes EE.UU. registró 100 mil casos y se convirtió en el primer país en superar esa cifra, a la que ahora han llegado España e Italia, los dos países europeos con más casos detectados.

Después de EE.UU., el mayor número de contagios se registra en Italia, donde hay 110 mil 574 casos y 13 mil 155 personas han perdido la vida.

Le siguen España con 102 mil 136 infectados y 9 mil 53 fallecidos; China con 82 mil 361 casos y 3 mil 316 muertos, y Alemania con 76 mil 544 infectados y 858 decesos, detalla la Universidad de Johns Hopkins.

Dentro de EE.UU., la ciudad más afectada es Nueva York con 1,139 fallecidos, una cifra mucho más elevada que la del condado de King, en el estado de Washington, con 150 muertos; de la ciudad de Wayne, en Michigan, con 120, y Nueva Orleans, Luisiana, con 101.

En el mejor de los casos, la Casa Blanca augura que el coronavirus podría dejar entre 100 mil y 240 mil muertos incluso con las medidas de contención que se han implementado, y ha avisado de que el rango puede llegar a entre 1.5 y 2.2 millones si nada se hiciera para combatir el virus.

De momento, 34 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa, lo que supone que aproximadamente 89 por ciento de la población estadounidense (unos 291 millones de personas) se encuentran recluidos.

Este martes, el presidente Donald Trump avisó a la nación que las próximas dos semanas serán “muy dolorosas” debido a la expansión de la enfermedad.

Asked if Americans should be prepared for 100,000 people in the U.S. to die from COVID-19, Dr. Fauci said point-blank, "The answer is yes."

