Lucero y Mijares presentan primer concierto juntos

Su concierto “Siempre amigos” se transmitirá por streaming el sábado a las 8:30 pm de México (0100 GMT). Los boletos están a la venta en eticket LIVE. Es la primera vez que presentan un concierto completo juntos tras haberse casado en 1997 y divorciado en 2011. Ambos son padres de Lucerito y José Manuel. El concierto tendrá músicos en vivo y no descartan que participen sus hijos, aunque dicen que dependerá de ellos decidirlo, especialmente Lucerito hija, quien ya ha compartido el escenario con su madre.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Lucero y Mijares presumen de su buena relación como expareja previo a su concierto por streaming del fin de semana. “El que hayamos dejado de ser esposos no significa que hayamos dejado de caernos bien y de entender muchas cosas uno del otro”, dijo Lucero el lunes en conferencia de prensa virtual. “Ha sido muy fácil porque nos entendemos bien”.

En la noche planean intercambiar repertorio, interpretando canciones del uno y del otro, además de presentarlas de forma intercalada. Dijeron que de momento es un concierto único, aunque no descartaron que pudiera haber más duetos o una gira juntos, todo depende de cómo responda el público. Lucero presumió ser fan de Mijares desde que sacó su disco debut “Manuel Mijares/Soñador” en 1986. Mijares, por su parte, elogió el profesionalismo de Lucero, quien cumplió 40 años de trayectoria en 2020.

“Nos vemos muy seguido porque como todos saben somos vecinos”, dijo Mijares. “No hay ese esquema de que los niños me tocan cada 15 días, diario los vemos, van, vienen caminan, se pasan en pijama”. Si bien habían realizado duetos como “Cuatro veces amor” de 1995 y el tema homónimo de la telenovela “El privilegio de amar” de 1998, además de tener ocasionales apariciones en sus conciertos, nunca habían organizado una presentación completa en conjunto.

Hay respeto

La intérprete de éxitos como “Veleta” y “Ya no”, destacó que los seguidores de ambos se sienten muy cercanos a ellos desde que su boda se transmitió por televisión. “Creo que mucho público se identifica por eso, porque pudimos acompañarlos desde hace muchos años, desde que nos casamos”, dijo Lucero. “Sí fue de un gran rating. Me acuerdo que en aquellos años fue una cosas como apoteósica y fue espectacular”.

El mantenerse unidos a pesar de no ser esposos es para la estrella un aspecto fundamental de sus vidas en la actualidad. “Porque tenemos paz tranquilidad, no estamos peleando, no estamos a sombrerazos”, dijo “Yo creo que eso nos da una gran estabilidad como personas para poder hacer nuestras vidas y por ende nuestra vida artística”.