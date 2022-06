Lucero se le va con todo a los detractores de su hija

“Ella no es mi copia ni la copia de su papá”: Lucero

Antes de entrar de lleno con su ‘defensa’, Lucero quiso dejar en claro que su hija no es ni su copia ni mucho menos la de su papá, Manuel Mijares, con quien ha cantado en diferentes presentaciones en vivo: “Ni pretende serlo ni pretendemos que lo sea”, expresó la artista, a quien muchos recuerdan siendo una pequeña en el programa Chiquilladas.

“Para ella, los malos comentarios o las críticas no le lastiman, como que… lo hemos comentado mucho, me dice: ‘ma, la verdad no hago caso de cosas que no me construyen en nada, si es una crítica cruel o fea no la pelo, y si es algo que me hace crecer o que me hace salir adelante en aprender, lo tomo en cuenta’, entonces, yo creo que es muy madura”.