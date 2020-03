A 27 años de la novela Los Parientes Pobres, resurgen fotos de Lucero en traje de baño

En aquellos tiempos, la ex de Mijares, salía muy tapada y se veía que le daba vergüenza salir así

Personas compararon las fotos y dijeron que se ve mejor ahora que tiene más edad

A 27 años de la famosa novela Los Pariente Pobres, que protagonizó Lucero, ahora resurgen fotos de ella en traje de baño junto a Alexis Ayala, y mucha gente le dice a la ex de Mijares que ahora luce mejor en bikini, ya que en ese tiempo se tapaba mucho y le daba pena salir en público de esa manera.

La publicación se puede ver en la cuenta oficial de Twitter de @LuceroMexico que hasta la tarde de este miércoles estaba por alcanzar mil reacciones de me gusta y casi por alcanzar 200 comentarios, en los que la gente le decía a Lucero que se ve mejor ahora que en esa ocasión que se tomó la foto.

En las fotografía se puede ver a la Novia de América que posa en traje de baño, muy tapada, y junto al actor Alexis Ayala, y el mensaje dice de manera textual: “Me encontré esta foto de aquellos tiempos de grabación en #LosParientesPobres cuando nos divertíamos como niños! Afortunada y agradecida siempre por “trabajar” haciendo lo que más me gusta”.

Me encontré esta foto de aquellos tiempos de grabación en #LosParientesPobres cuando nos divertíamos como niños! Afortunada y agradecida siempre por “trabajar” haciendo lo que más me gusta. #LuceroMomentos #Lucero40Aniversario pic.twitter.com/JPTiYmpC57 — Lucero (@LuceroMexico) March 16, 2020

De inmediato comenzaron a caer los mensajes a la red social y uno de ellos fue el siguiente: “Siempre hermosa. Yo estoy pasando mi cuarentena en Ecuador viendo nuevamente #LosParientesPobres. Me encanta la canción de apertura. La mejor compañía para pasar estos largos días. Te adoro”.

Alguien más le comentó: “Nada cambia, simplemente evoluciona”.

Una seguidora comentó: “Qué lindo es recordar momentos que nos hicieron felices #MiBrillanteLucero esa novela es una llena de luchas, pero al final triunfa el amor verdadero, vos sos muy divertida, sería un placer y privilegio estar con vos en alguna reuniín, sé que la pasaría de maravilla”.

Otra persona publicó un video y explicó: “Y yo me encontré este video @LuceroMexico tu golpeando @Chantalandere, así son en la vida real cuando no están de acuerdo jajajaja las amo”.

En tono de broma alguien le comentó: “¿Mascarilla de aguacate? Hasta con la cara verde eres linda mujer”.

Una fan le reafirmó lo que hace mucha gente en Ecuador ante la crisis del coronavirus: “En Ecuador estamos haciendo cuarentena con los parientes pobres”.

“¿En dónde puedo verla otra vez? Amaba esa novela cuando era una niña de escuela”, dijo una persona.

Pero alguien más advirtió sobre la emoción de la gente de querer darle un abrazo: “Oigan entiendo que todos nos emocionaríamos a millón si tuviéramos la oportunidad de abrazar a Lu, pero caray con otro abrazo así la mandamos al hospital Face with tears of joyFace with tears of joy no? Suavecito suavecito que es de carne y hueso”.

Un hombre advirtió: “No a Lucero le gusta intenso y duro los abrazos jajajaja, ándale yo quiero que muestres tu cuerpazo y tu belleza jajajaja aunque sea en tu cuarto de tu casa”.

Incluso la actriz Chantal Andere se río de la publicación de Lucero en traje de baño, a lado de Alexis Ayala a raíz de los 27 años de la novela Los Parientes Pobres que fue un éxito en México y en otras partes de América Latina.

En las fotos de Lucero en referencia a los 27 años de la novela Los Parientes Pobres, en las cuales sale en traje de baño junto a Alexis Ayala, las comparaciones fueron inevitables, incluso una mujer subió dos fotos para hacer la comparación.