Página

1 de 4

Lucero y Thalía se enfrentaron en un duelo de belleza del que solo una salió victoriosa

La ex de Mijares a sus 50 años lució impecable y ‘natural’

La esposa de Tommy Mottola recibió muchos ataques por su estado físico

A sus 50 años recién cumplidos, Lucero logró conquistar a propios y extraños con su cuerpo natural y su belleza sin cirugías ni ningún tipo de ayuda, opacando por completo a Thalía que recibió críticas y es dos años menor de edad.

Antes de embarcarse en una serie de promociones de su nuevo disco de banda, Lucero tuvo la oportunidad de visitar Egipto y gozar de unas merecidas vacaciones en las que aprovechó para tomarse una fotografía que utilizó el día de su cumpleaños para compartir un mensaje en Instagram:

“Hoy tengo la enorme bendición y fortuna de cumplir años… No sé de donde sacar las palabras que quisiera usar para expresar mi agradecimiento, mi enorme alegría, mi satisfacción de cumplir un año más; rodeada de tantas bendiciones maravillosas”, escribió.

Y el mensaje continuó: “Me siento profundamente agradecida, feliz y plena con todos los regalos de vida que Dios me ha dado y me sigue dando día con día, qué enorme fortuna!! Gracias a ustedes también por tanto amor y muestras de cariño a cada momento!!! Soy tan feliz, que a veces no sé si estoy soñando”, finalizó.

En la imagen que generó más de 115 mil ‘me gusta’ Lucero presume a sus 50 años de toda la naturalidad de su cuerpo saltando delante de la Esfinge vistiendo una blusa color beige descubriendo su vientre tonificado que acompañó con unos mini shorts de mezclilla luciendo sus piernas.

“Que Dios te bendiga y cumplas todos los sueños que aún quedan por cumplir ¡Te amo!”, “No Lucero, no, es que no me puedo creer que estés cumpliendo 50 años, DONDE ESTAN? no los veo! Estas demasiado preciosaaaaaaaa”, “Felicidades guapa! Bella por fuera y dentro”, “Gracias por existir, gracias por hacer del mundo un lugar más bello, gracias por ser luz, gracias por ser el amor en forma de persona”, fueron algunos de los mensajes que recibió Lucero en su fotografía.

Y mientras a Lucero la alabaron, a la que no le fue muy bien con las críticas por su aspecto físico fue a Thalía.