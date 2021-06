Según dio a conocer el periodista de espectáculos, Juan José Origel en su programa Con Permiso, al novio de lucero, el empresario Michel Kuri, la idea de que su actual pareja realice una gira con su exesposo lo no puso muy contento, por lo cual le habría hecho a la intérprete una tentadora propuesta.

Lucero novio celoso. El concierto que ofrecieron los cantantes Lucero y Mijares “Siempre Amigos” y que contó con la presencia de sus hijos fue todo un éxito, tanto así que los intérpretes dejaron abierta la posibilidad de poder realizar una gira juntos, lo que al parecer no le cayó en gracia al novio de la llamada “Novia de México”.

Y fue entonces cuando hizo la impactante revelación: “Que Kuri, que es la pareja de Lucero, como vio que se llevaron tan bien (con Mijares) como que le entraron los celitos, entonces le dijo ‘no hagas esa gira, yo te pago lo que vayas a ganar esa gira, pero no la haces’,” relató el periodista mexicano.

Al parecer al empresario mexicano no le cayó muy engracia que su novia pudiera realizar dicha gira con su exesposo, y por lo que dijo el periodista de espectáculos, Michel Kuri trató de convencer a Lucero para no realizar la gira junto a su exesposo Mijares, todo a cambio de pagarle las ganancias que obtendría por los conciertos .

Figueroa continuó con su consejo: “… Que la deje ir a la gira, te apuesto que la segunda fecha van a decir ‘ya me acordé por qué nos habíamos divorciado, adiós, adiós’. Y ya, entonces serían felices”. Mientras que Juan José Origel recalcó el tiempo que llevan separados y la excelente relación que se ve mantienen.

Así Mijares interpretó “Soldado del amor”, mientras su hijo tocaba la batería y Lucero lo apoyaba y no perdía de vista ningún movimiento de su pequeño, quien en redes sociales recibió muchos halagos por lo guapo que estaba, además de ser talentoso como sus padres.

Durante la velada interpretaron temas como “Cuatro veces amor”, “Ya no”, “No se murió el amor”, “Electricidad”, “Me alimento de ti”, mientras que en temas como “Baño de mujeres”, “Quizá, quizá, quizá”, “Piel canela” y “Tácticas de guerra” ambos se pararon y se pusieron a bailar al no aguantar la emoción por estar cantando juntos.

“Ellos nacieron muy musicales, y no ha sido nada forzado, además se han acostumbrado a escuchar todo tipo de música que no lo que usualmente escuchan los chicos de su edad, escuchan desde Beatles, Kiss, hasta Maluma, pasando por todos y eso es padre porque su visión musical es bastante amplia…”, dijo Mijares.

El segundo momento emotivo de la noche para la pareja, fue cuando invitaron a su hija a que los acompañara en un par de canciones y aunque para Lucero Mijares no fue la primera vez que cantaba con su madre y su padre, si fue la primera vez en hacerlo con los dos juntos.

Grandes interpretaciones

Y así los tres interpretaron “Gloria a ti” y “Vence al amor”, pero la emoción embargó a Lucero que le pidió a su hija que cantara otra más. “Aviéntate otra no, es que a mí me gusta mucho verte cantar y luego solo te oigo en la regadera y de lejos, porque luego no nos quieres cantar y deleitarnos y pues ya que estamos aquí…”, dijo la cantante antes de que su hija cantara un tema en inglés llamado “This wil be”.

La bohemia continuó con éxitos como “Bella”, “Sobreviré”, “Para amarnos más”, “Veleta”, entre muchas más, finalizando con el tema más esperado de muchos “El privilegio de amar”, con el que cerraron la noche con broche de oro al cantarla con sus dos hijos.