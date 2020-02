Lucero comparte video en pijama

Hace reír a sus ‘fans’

Canta su éxito, ‘Electricidad’

Lucero deja electrizados a sus fanáticos luego de publicar en su cuenta oficial de Instagram, un video en el que se le ve bailando en pijama y usando una escoba como micrófono.

El video fue publicado con la leyenda “Aquí en pijama. #Electricidad #Lucerobroomchallenge” y en él se muestra a Lucero descalza, vestida con una pantalonera de color blanco y un suéter rosa, así como un chongo despeinado, dando sus mejores pasos con la canción ‘Electricidad’.

Y es que luego de fijar sin problema la escoba al suelo, la cantante demuestra que bailar es lo suyo y, aunque lo hace de manera cómica, logra conquistar a cientos de mujeres y hombres, quienes dicen sentirse identificados con la escena.

“Esa es la actitud para comenzar el día. Bendiciones”, “Jajajaja así yo MUCHAS veces en casa con tu música. Me encantaaaaa”, “Literal yo soy así cuando tengo que hacer la limpieza”, “Me identifiqué cuando me pongo a limpiar. Sigue así Lucero, sencilla y auténtica”.

Incluso, algunos fanáticos bromearon con la escoba que usó Lucero para cantar. “¿Y qué hago si mi escoba no se puede quedar parada así?, preguntó un usuario, a lo que otros dos le recomendaron: “Ponle plastilina y pegará jajajá !!!”, “Cambia de escoba”.

Algunos otros le pidieron que cantara la canción de ‘Chispita’, canción que fue un éxito junto a la novela del mismo nombre, la cual fue protagonizada por la misma Lucero en época de infancia.

El video, que hasta el momento ha logrado más de 129 mil reproducciones, hizo que los usuarios tuvieran un día mucho más feliz y lo revelaron en sus comentarios.

“Me levanté de dormir con una sonrisa, gracias a ti”, “Me has hecho el día mi Lu”, “Jajaja, el mejor vídeo que he visto en mucho tiempo! Qué bonita estás despeinada”, “Me encantó tu video, siempre eres genial, me divertí mucho, eres maravillosa. Te amo”.

VER EL VIDEO AQUÍ.

“Sos la más genia. No tienes idea de cómo me alegras la vida, he pasado días increíblemente estresantes y contigo se me olvida todo. Sos lo máximo, será que nos unimos nosotros también al challenge?, expresó uno de sus ‘fans’.

Para muchos de los seguidores de la cantante, verla en su día a día sería maravilloso, tal como constató uno de ellos: “Deberías subir un video a YouTube de cómo es un día contigo! Desde que te levantas hasta que te acuestas!! Por fa!!! Te amo, Hogaza!”

Pero el divertido video no causó en todos la misma reacción y es que algunos usuarios se pusieron sentimentales. “Después de todo lo que escuché ayer en vivo, me hizo muy bien, y ahora con este video si pudieras ver cómo estoy, bien con una gran sonrisa en mi rostro y con los ojos llenos de lágrimas, por saber que eres lo hermoso que la vida me da. Gracias”.

Lucero también robó corazones. “Me encantas, pero con este video así tan natural, en tu intimidad, tu hogar, me atrapaste del todo. Eres genial. Que mujer. Eres lo máximo, te amo. Tu fiel admirador colombiano”.