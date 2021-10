¿Perdió al bebé? Lyn May dice que ya no está embarazada (VIDEO)

Ahora, una reciente fotografía podría desatar ‘el enojo’ de Michel Kuri, con quien Lucero lleva una relación de años, pero ¿bajo la sombra de Mijares? Pues a la menor provocación, la Novia de América no duda en postear fotografías junto a su ex marido con quien procreó a los ya adolescentes Lucerito Mijares y José Manuel.

Ante la ‘amenaza’ que Michel Kuri supuestamente cree que representa Mijares para su relación con Lucero, el empresario, pariente de Carlos Slim, le ofreció a su novia pagarle la cantidad que ganaría con el concierto, pero la mexicana no aceptó. ¿Quedó indignado el novio de la también actriz?

¿El empresario enfurecerá por una foto que Lucero compartió con su ex?

En la cuenta oficial de Instagram de Michel Kuri, que tiene casi 40 mil seguidores y en la que publica imágenes de frases motivacionales, paisajes y junto a amigos y por supuesto con su novia Lucero, se puede ver la relación que tiene con la mexicana, sin embargo, el caso de ella es distinto.

Mientras el pariente de Carlos Slim no duda en publicar su amor por la cantante con fotografías y mensajes, Lucero se desvive en mostrarle al mundo el cariño ¿y aún enamoramiento? que tiene con Mijares, pues en las últimas semanas, no hay imagen en la que la mexicana no aparezca con el intérprete de ‘Baño de Mujeres’.