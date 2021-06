¿Lucero le falta el respeto a su novio Michel Kuri?

Mijares es una constante en las fotografías de la cantante mexicana

A pesar de estar divorciados ¿aún queda amor de pareja entre ellos?

Luego de que se informara que el novio de Lucero, el empresario Michel Kuri con quien lleva varios años de relación, se habría puesto supuestamente celoso por el concierto que la cantante hizo con su ex Mijares hace unos días y en el que participaron los hijos de ambos, ahora ¿la mexicana provocará la furia de su pareja? Unas fotos lo sospechan.

Y es que según palabras del periodista de espectáculos, Juan José Origel, al empresario Michel Kuri no le cayó nada en gracia que Lucero hiciera un concierto al lado de su ex Mijares, con quien lleva más que una buena relación por sus hijos, pero no pierde la oportunidad de estar junto a él para cantar.

Lucero ¿no respeta a su novio Michel Kuri?

Ante la ‘amenaza’ que Michel Kuri supuestamente cree que representa Mijares para su relación con Lucero, el empresario pariente de Carlos Slim le ofreció a su novia pagarle la cantidad que ganaría con el concierto, pero la mexicana no aceptó ¿quedó indignado el novio de la también actriz?

Ahora, una reciente fotografía podría desatar ‘el enojo’ de Michel Kuri con quien Lucero lleva una relación de años, pero ¿bajo la sombra de Mijares? Pues a la menor provocación, la Novia de América no duda en postear fotografías junto a su ex marido con quien procreó a los ya adolescentes Lucerito Mijares y José Manuel.