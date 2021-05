Lucero cautiva a sus fans al hacer una imitación de su hija Lucerito

Aunque son idénticas al hablar, usuarios aseguran que se parece más a Mijares

“Mijares en versión femenina”, expresan

¿Duelo entre madre e hija en TikTok? La cantante mexicana Lucero cautivó a sus fans al hacer una imitación de su hija Lucerito, y aunque son idénticas al hablar, usuarios aseguran que se parece más a Mijares y que ambas tienen cero gracia.

En un video que está disponible en la cuenta de Instagram @luceromijaresvideos, y que retomó de las redes sociales de la intérprete de temas como El privilegio de amar y Electricidad, se puede ver a madre e hija haciendo prácticamente lo mismo, como si se tratara de un espejo.

“Como cuando me preguntaban algo en la escuela“, así tituló este video la cantante mexicana Lucero, quien se “burló” de la mala memoria de su hija Lucerito: “Y entonces… se me olvidó. Ah, ya me acordé. Y entonces… se me olvidó”, volvió a decir la llamada Novia de América.

Cabe destacar que este video se trató de una conversación que tuvo Lucerito con Emiliano Gatica, hija del actor Luis Gatica, por lo que a la cantante se le hizo buena idea parodiarla, sin imaginar que le dirían de todo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).