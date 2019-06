Lucero ‘calla bocas’ de quienes critican a su hija con un video

Página

Lucero presumió el talento vocal de su hija en un espectacular video

La hija de la cantante apareció interpretando una melodía de forma fantástica

Los polémicos comentarios por parte de los usuarios no tardaron en aparecer

Aunque fue Mijares quien desveló el talento de su hija Lucerito, de 14 años, ahora es Lucero, la orgullosa mamá, quien a través de las redes sociales dio una muestra de la voz que posee la adolescente.

En la imagen solo se escucha claramente la voz de la joven cantando en sencillo “Como tú”, el cual promociona actualmente Lucero, pero no aparece a cuadro.

Sin embargo, el video que fue retomado por una cuenta de fans de la cantante y que tiene más de 2 mil reproducciones, dejó en claro que la capacidad vocal de la hija de Lucero es indiscutiblemente bella.

No obstante, el hecho de que su hija no apareciera en el video y solo se viera una pequeña parte del cabello de Lucerito generó algunos señalamientos: “¿Por qué no sale en el video tu hija? Es una genia cantando”, “¿Por qué cortaron a tu hija del video? Tan chula y canta bello”.

Y algunos fueron más allá, especulando sobre un posible desorden psicológico en la heredera de Lucero: “¿Por qué no sale? La niña es autista. Canta bien bonito”, se pudo leer.

Y una dura crítica hacia la hija de Lucero se hizo presente: “Lástima que el talento y la belleza no vienen juntas. Pobre nena”.

No obstante, otros tuvieron más cautela y mencionaron: “Seguro no la pone para evitar que la gente de porquería la jo… pero su hija es un encanto”.

Y así como hubo señalamientos, también hubo una gran cantidad de buenos mensajes.