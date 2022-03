“Siento mucho la partida del gran Gerardo Rozín. No tuve la suerte de ser su amiga, pero en la oportunidad que lo conocí fue muy cálido, amigable y me recibió en su programa con mucho afecto. Siempre querido y admirado por tantas personas, mi sentido pésame para Argentina.”

“Era un gran periodista de la televisión y que lindo que a pesar de no llegar a tener una amistad con envíes un mensaje sobre su partida. Me alegro que alguien como el te haya recibido cuando estuviste en Argentina”, “Si, así es, fue el único periodista que pudo entrevistarla y el mejor, en el poco tiempo que estuvo supo recorrer casi toda su trayectoria, además de darle su lugar durante todo el programa. Se fue un grande de verdad”.

“Para mí como mamá era un trabajo exhaustivo, también añoraba regresar a mi casa por las noches y abrazar a mis bebés; a Lucerito le seguía dando leche materna. Fue realmente una época muy complicada para mí, pero también la juventud me dio fuerza y la propia historia me dio fuerza para sacar adelante este súper trabajo”, agregó. A partir del lunes vuelve esta novela de época grabada en 2005, donde la cantante da vida a Hipólita y comparte créditos con Fernando Colunga, Arturo Peniche, Daniela Romo y Luis Roberto Guzmán.

Lucero contó para Agencia Reforma, que con dicha novela surgieron grandes recompensas: “Esta telenovela me dio grandes frutos, porque me mereció recibir un Emmy americano. Fui la primera mexicana a la que se le otorgó este premio como actriz por un proyecto en español. Después de tanto trabajo y agotamiento, fue muy satisfactorio recibir este premio”, dijo, el cual guarda en un lugar muy especial.

“Es una telenovela de época, pero con un lenguaje muy actual. La historia es original, es muy fuerte, y no quiere decir que no sea para toda la familia, porque al estar en televisión y en ese horario, es blanca, que no contiene escenas visualmente tremendas, pero sí el tema es fuerte”. Informó Agencia Reforma.

La intérprete aseguró que la telenovela tiene los elementos necesarios para volver a enamorar a la audiencia. “Y a la gente jovencita que no la conoce, les diría que no se la pierdan, que si tienen la oportunidad de verla, de verdad les va a encantar porque además tiene muchos mensajes para las mujeres, el amor y la sensibilidad”, dijo.

Lucero luto comparte mensaje: Quiere que la sorprendan

Al cuestionar a la actriz si desea volver a los foros dijo que sí, pero hay una razón que la detiene. “Todos los proyectos que me han ofrecido, los cuales agradezco muchísimo, no me han enamorado, no me han apasionado como para volver a las grabaciones y a un trabajo que es muy absorbente de todos días. “Me lo pienso más, y tiene que ser un proyecto que me encante, que me enamore”. Lo que pide Lucero es una telenovela original.

“No tengo nada en contra de los remakes, pero sí me gustan más las historias originales. Y no sé qué personaje me gustaría hacer, pero por eso les digo mucho a mis conocidos escritores, productores: ‘Sorpréndanme con algo’.

“Con un personaje que sea diferente tal vez a lo que ya he hecho o que por lo menos iguale las telenovelas que hice antes y que tuvieron mucho éxito”, señaló la actriz, quien debutó en Chispita (1982).”Hice telenovelas muy bellas, muy bien logradas, personajes entrañables, entonces no quisiera volver a la televisión con un proyecto que no esté a la altura de los anteriores”, declaró Lucero. Lo último que hizo en México fue Por Ella Soy Eva (2012) y Carita de Ángel (2016-2018) en Brasil. Con información de Agencia Reforma