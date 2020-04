La actriz sube video haciendo limpieza en su hogar en plena cuarentena

Parece que Leticia Calderón le quiere hacer la competencia a Erika Buenfil, “La reina del Tik Tok”

Aprovecha para cantar un fragmento del tema “Antes que al mío” de Los Ángeles Azules

En plena cuarentena, la actriz Leticia Calderón anda de chacha en su casa, así lo dejó ver en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram; además, da la impresión que quiere hacerle la competencia a la también actriz, Erika Buenfil, quien es conocida como “La reina del Tik Tok”.

En poco menos de un minuto, se puede ver Leticia Calderón barrer la sala de su hogar mientras luce comodamente vestida con pants negros y una blusa verde fluorescente que permite ver un top del mismo color. Mientras anda de chacha, poco a poco se acerca a la cámara para empezar a cantar un fragmento del tema “Antes que al mío” de Los Ángeles Azules.

“Espero no se tarde para recordate que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo o se me haya ido el momento, pues me muero por preguntarte: Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío, yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío, antes que al mío”.

Se nota que Leticia Calderón disfruta al máximo hacer la limpieza de su casa y cantar al mismo tiempo, pues se dio el lujo de tomar la escoba como si fuera un micrófono y dar una pequeña actuación a sus seguidores.

Con más de 13 mil reproducciones hasta el momento, la actriz pregunta: “¿Quién no ha hecho esto?… Yo diario!!!”, lo cual provocó reacciones de todo tipo:

“Jajaja, te amo!!! Yo toda la cuarentena, porque el quehacer parece no terminar”, “Ritmo!!!Que estén bien”, “Ahorita estoy muy enojada contigo, Isadora”, “Que hermosa, me dieron ganas de limpiar”, “Yo, aunque no me sale tan bien el bailongo, tendré que practicar más”, “Tan chula ‘Esmeralda’, la recuerdo como si hubiera sido ayer”.

Una admiradora aprovechó para hacer una confesión: “Esta mujer se mira muy humilde… Me encantan sus novelas“, mientras que alguien más dijo: “Bailas súper bonito”.

“Me gusta tu actitud, pero a mí no me da gusto limpiar”; “Bailamos, lalala, todo el día y toda la noche… Wow, que color fluorescente severo y loco… Eres genial, hermosa, enérgica y nos divertimos contigo”, se lee en más comentarios.

Con este video, parece que Leticia Calderón quiere hacerle la competencia a la actriz Erika Buenfil, quien se ha vuelto más famosa a raíz de la aparición de la aplicación Tik Tok, de la que ya es toda una “reina”.

En un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, se ve a Erika Buenfil contestando la pregunta: “¿Eso quiere decir que copias?”, a lo que la actriz dice: “Claro que no. Yo solamente copio en los exámenes”.

Erika Buenfil continúa haciendo una perfecta sincronización del personaje La Güereja, interpretado por María Elena Saldaña: “A la maestra lo que pida: La Revolución Mexicana la empezaron dos señores, dos, don Francisco y Madero. Don Francisco salía los sábados en la televisión y Madero era de San Juan, pedía pan y no le daban, también por ahí andaba Pancho Villa con sus dos viejas en la orilla”.

