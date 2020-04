La cantante mexicana sorprende a sus seguidores

Lucero destapa tremendo secreto de su exesposo, Manuel Mijares

Cuenta la verdad detrás de la frase: “Hasta que se me hizo Manuelito”

Como una sorpresa para sus seguidores, y cuando nadie lo esperaba, la cantante mexicana Lucero destapa tremendo secreto de su exesposo, Manuel Mijares, y cuenta la verdad detrás de una frase que hiciera famosa: “Hasta que se me hizo Manuelito”.

Con casi 10 mil vistas hasta el momento, y poco más de mil 600 “Me gusta”, este video en el que Lucero cuenta toda la verdad detrás de esta frase, entre otras cosas, y que está disponible en su canal oficial de YouTube, dice lo siguiente:

“Estamos aquí en una sesión más de #MuchoQueContar y estoy encantada de compartirlo con ustedes”, expresó la cantante mexicana, también conocida como “La Novia de América“.

Con su particular sonrisa, esa que ha enamorado a muchos de sus fans, Lucero continúa con su confesión sobre el secreto de Mijares: “Como les he dicho: historias, anécdotas, que a mí, pues, me traen grandes recuerdos y que me encanta compartirlas con ustedes”.

En esta publicación, destaca también la belleza al natural y los chinos de Lucero, quien dice: “Hoy quiero platicarles acerca de una, estoy un poco greñuda, pero bueno, el tema es que vamos a platicar, no vamos a hacer sesiones de belleza: Les quiero platicar cómo fue que empezaron a darse las películas que yo empecé a hacer después de cuando era una niña, tenía 14 o 15 años cuando hice las primeras películas, una de ellas, Fiebre de amor con Luis Miguel, y las otras dos con Pedro Fernández, Coqueta y Delincuente”.

La cantante mexicana confesó que después de unos años, y que se vuelve “una mujercita”, viene la oportunidad de hacer la película “Escápate conmigo”, donde conoció por primera vez en persona a Manuel Mijares, quien se convertiría unos años después en su esposo y padre de sus dos hijos.

“Fue en el año 87′, 88′, yo tenía más o menos 18 años, y me acuerdo de tantas cosas en esa película”, expresó Lucero, quien también recordó que el director era René Cardona Jr, con quien ya había trabajado en “Fiebre de amor”. Después de leer el guión, dice que le gusta mucho y que su personaje se llamaría igual que ella, Lucerito, y Mijares interpretaría a un cantante famoso.

“Yo era Lucerito, una niña, una mujercita, que quería ser artista, y que se metía a un concurso de canto que se llamaba Reina por un día, programa que si existió en su momento. El punto es que entre todas estas grabaciones lo primero que hicimos fue grabar unos duetos, Manuel Mijares y yo, y ahí nos conocimos, ahí fue cuando nos encontramos en el estudio de grabación y ya después nos juntábamos en las filmaciones para actuar”.

En ese momento, se puede ver a una Lucero muy contenta recordando estos momentos: “Manuel, como siempre lo ha dicho, decía: ‘no soy actor’, entonces, la verdad que fue muy divertido compartir ese momento con él cosas que yo ya había experimentado como actriz, y bueno, pues ahí fue, la verdad, donde yo creo, que nos empezamos a echar el ojo”.