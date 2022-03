“Ahí salíamos, pero ella estaba muy chiquita y aparte yo estaba dándole vuelo a la hilacha con el tema de trabajo, de hacer promoción. Según ella no la pelé y se enojó, entonces nos dejamos de ver y de hablar”, dijo Mijares de cuando conoció a Lucero en una entrevista, de acuerdo a HOLA.

Según el portal HOLA , la pareja se conoció en el año de 1987 cuando ambos participaron en la película titulada Escápate Conmigo. De inmediato surgió la química entre ambos famosos, pero debido a unos problemas personales de los dos, la relación no se dio en ese momento, como a ellos les hubiera gustado.

Lucero confiesa si habrá boda: En una reciente entrevista en el aeropuerto de la ciudad de México, la actriz y ex de Mijares, Lucero, ha confesado si ya habrá planes de boda con su actual pareja, el empresario sobrino de Carlos Slim, Michel Kuri, con quien tiene una relación desde hace 10 años.

Sin embargo, ha sido justo luego de esta época en que el tiempo jugó a su favor a favor de ambos, entonces Mijares se demostró decidido a no dejar de visitar la dama que, de un rato a otro, se hurtó su corazón. “De repente ella ya creció y yo mencioné ‘caray’ y allí empezamos a salir y a ella la invité a hacer un dueto.”

“Muy a regañadientes fue a hacer el dueto porque ella estaba también vuelta loca porque estaba haciendo una novela y estaba muy cansada, me da su teléfono, empezamos a hablar y de repente no me contestaba”, dijo Mijares al recodar la confusión que sintió cuando Lucero comenzó a rechazarlo.