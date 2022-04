Lucero apareció en la cama con otro hombre

¿Qué dirá su novio Michel Kuri?

La ex de Mijares reveló muchos secretos de la intimidad ¡Lucero en la cama con otro hombre! La ex de Mijares sorprendió con un video en donde muestra la intimidad de su habitación y no sólo eso, apareció contando sus más ‘reveladores’ secretos… pero ¿sucedió algo con Michel Kuri y ya no son novios? El empresario no apareció por ningún lado. Y es que desde que Lucero se ha mantenido ocupada trabajando con Mijares, los rumores de una posible reconciliación no se han hecho esperar, sin embargo, aparentemente, ella sigue de novia con Michel Kuri, el empresario pariente de Carlos Slim, pero alarma que ya no aparezcan juntos. ¿Lucero ya no tiene novio? Aparece en la cama con otro Y es que, la novia de Michel Kuri y mamá de José Manuel y Lucerito Mijares, ofreció una entrevista para el periodista Alberto Peláez, pero lo hizo desde la intimidad de su cama en su habitación y contando cosas que pocos seguidores sabían de la cantante y actriz quien se encuentra en un momento pleno de su vida. Ataviada muy cómoda con una blusa holgada blanca a rayas, unos jeans y descalza desde su cama, Lucero le abrió la intimidad de su habitación a Alberto Peláez quien muy elegante y respetuoso la estuvo cuestionando entre almohadas sobre sus secretos en la alcoba ¿pero nunca mencionó a su novio Michel Kuri?

Lucero en la cama con otro hombre: Revela sus intimidades A través de la cuenta ‘Univisión Famosos‘, se puede ver a la mexicana y parte de la entrevista con Alberto Peláez y dejó bastante claro que ella (aunque tiene novio), duerme sola en su cama: “Cuando duermes con alguien y si ese alguien ronca o no duerme bien o se despierta cada 20 minutos pues es terrible es mejor dormir sólo que mal acompañado”, comenzó diciendo. Pero a Lucero ¿cómo le gusta dormir en su habitación?: “Me gusta mucho que las cortinas sean oscuras, que las pueda cerrar y que en la mañana no entre la luz, eso me encanta”, contestó la cantante y actriz, mientras muy cómoda conversaba con el periodista Alberto Peláez.

¿Cómo le gusta la cama a Lucero? La plática se puso ‘candente’ Y es que, la plática fue subiendo de intensidad y hasta Lucero confesó otro secreto íntimo ‘¿cómo le gusta la cama o… se refería a otra cosa?, ella contestó: “A mi me gusta firme, pero con flexibilidad, así como soy yo, me gusta como suave y tierno”, confesó antes de responder a la manera en que ella duerme. “Yo sólo uso almohadas para la cabeza pero no me la pongo que acá, que en medio de las piernas, que en la espalda…”, manifestó Lucero, pero no sólo los secretos de ella salieron en la intimidad, sino también contó de sus hijos José Manuel y Lucerito Mijares, de lo que les sucedía cuando eran niños.

¿Tuvo un problema con sus hijos para la cama? La ex de Mijares lo cuenta La cantante y actriz confesó que de niños, sus hijos José Manuel y Lucerito tenían pesadillas de manera recurrente: “Mis hijos tenían muchas pesadillas de cuando estaban chiquitos, horrible, me contaban sus sueños y yo decía ‘esta es una película de terror, vente, duérmete aquí'”, manifestó la famosa. Y la temperatura se elevó cuando se le cuestionó cómo duerme y la respuesta de Lucero fue sorpresiva: “Las mujeres supuestamente de ‘ah la pijama muy sexy y no se qué’, para nada, cuando no duermes acompañado, cuando no tienes una pareja, te pones la peor pijama, con agujeros, te pones calcetines, una sudadera de una cosa y un pants de otra, al menos así le hago yo a veces cuando no tengo que estar muy presentable”, finalizó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LUCERO CONTANDO SUS INTIMIDADES.