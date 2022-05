¡Se le rompió el pantalón a Lucerito Mijares en pleno Times Square!

“Todo iba bien hasta que se me rompió el pantalón, por su atención, ¡gracias!”, escribió la cantante de 16 años. En las dos fotos que puso Lucerito se ve como reaccionó ante el accidente que tuvo con su vestimenta, y aunque las fotos no delatan el bochornoso momento, sin duda sus palabras si… Archivado como: Lucerito Mijares en Times Square

Lucerito estuvo recientemente visitando la emblemática ciudad de Nueva York, en donde aprovechó su tour por el Times Square Garden para también tomarse unas fotografías, pero no le salió como esperaba. La hija de Lucero y Mijares saltó e hizo una acrobacia al aire, lo cual le provocó un ‘pequeño’ accidente…

La chica de 16 años ha grabado algunas canciones y ha cantado a lados de sus padres, quienes podría decirse que se trata de dos figuras importantes de México en el mundo del espectáculo, pues a pesar de que ya no están juntos, mantienen una gran amistad y le dan a su hija todo su amor.

Lucerito Mijares en Times Square: La hija de dos figuras bastante importantes en México Lucero y Mijares, tiene un carisma inigualable que la he hecho ganarse el amor de la gente, pues además de poseer el talento que sus papás le heredaron, Lucerito es bastante transparente con sus seguidores y por eso la quieren.

"Te amo muchísimo Lucero", "Que simpática eres", también le preguntaron como le había ido en su viaje; "¿Cuál fue la mejor parte de tu viaje?", "Eres elastigirl", "Suelen suceder ese tipo de cosas, tu tranquila", "A Lucero se le rompió el celular y a ti el pantalón, no cabe duda que son madre e hija", "Se hubiera comprado uno de su talla", "Que no se estire tanto si sabe lo que puede pasar".

Otro accidente que vivió Lucerito en la playa

Esta no es la primera vez que Lucerito hace reír a sus casi 400,000 seguidores con cada ocurrencia, pues aunque Lucerito no suba fotografías seguido, si publica momentos graciosos en donde hace reír a sus seguidores, aunque no todos entiendan el sentido del humor de la joven artista.

En otra ocasión estaba tranquilamente posando en un lindo atardecer a lado de las olas del mar, cuando de repente una ola la tumbó e hizo que callera graciosamente de 'sentonazo', el momento quedó captado en cámara y lo publicó en su Instagram. Los fans no se contuvieron y le llovieron cientos de comentarios: "Rebotó contra el suelo", "Pobrecita, seguro le dolió" "¡Auch!", "Eres una niña muy hermosa ,por dentro de tu alma y por fuera eres bella", "Dios me perdone, pero que risa". (VIDEO)