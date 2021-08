Tras esto, Lucerito, no solo se ha convertido en una gran cantante, en donde a pesar de que aún no sabe si dedicarse a este ámbito, si va que vuela para convertirse en una gran artista , dedicándose ya sea a la comedia o incluso como bailarina, ya que para eso la joven se “pinta sola”, ya que en esta ocasión apareció en un video perreando y cantando.

Se sabe que Lucero Mijares podría llegar a ser una de las próximas promesas del mundo del espectáculo, y es que no es para menos, ya que además de venir de unos padres sumamente talentosos como lo son Lucero y Manuel Mijares, la joven de apenas 16 años se ha caracterizado por su gran talento y carisma, la cual ha robado el corazón de miles de personas, quienes quedan encantados con sus habilidades.

“Hoy amanecimos, ricas, sabrosas, deliciosas porque puedo, yo puedo sí, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad”, comentaban ambos al ritmo de la música y del baile, mientras que ambos bailaban, provocando varias reacciones, quienes comentaban que ella tenía una gran carisma tal como su madre. VIDEO AQUÍ

No fue también hace mucho cuando Lucerito Mijares impactó con una fotografía en donde miles de seguidores afirmaban que “era el vivo retrato de su madre” apodada como La Novia de América, argumentando incluso que tenía los mismos ojos que la cantante mexicana y ex esposa de Manuel Mijares.

De acuerdo con el portal de Telemundo , Lucerito Mijares ha asistido en diversas ocasiones a la obra teatral La jaula de las locas, en dónde se encuentra tras bambalinas y aprovecha para realizar TikToks con su amigo Gerry mientras que se visten de esa forma y en esta ocasión no fue la excepción.

“Te pareces a tu mamá”

Ante esto, diversos usuarios del perfil de Instagram llamado @onda_lucerina argumentaron el gran parecido que tenía Lucerito Mijares con su madre: "Eres el clon de Lucero madre, me encanta", "Hermosa como su mami", "Eres una genia, me encantas", "Super simpática Lucerito Mijares".

Sin embargo, no todos fueron comentarios positivos para la hija de Lucero y Mijares en su video vestida muy al estilo de Drag Queen, ya que hubo otros seguidores que apuntaron que realmente no era muy agraciada como lo es su mamá: “A ella creo que le queda mejor de comediante, y no es muy agraciada que digamos, pero tiene carisma”.