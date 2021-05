Lucerito Mijares le pide a su mamá Lucero no usar botox

La Novia e México confiesa que ha estado a punto de usarlo

Sin embargo, se detiene por los consejos de su ‘retoño’ Lucerito Mijares le pide a su mamá Lucero no usar botox, aunque cada día tenga más arrugas y mejor le da consejos de belleza, de acuerdo a un video que se publicó a través de Youtube, en una plática que tuvo con Angélica María y Angélica Vale, informaron portales como Univision, Hola y Las Estrellas. Lucero, conocida como la Novia de México, es una artista con más de 30 años de trayectoria en México y América Latina. Actualmente tiene 51 años de edad y sus fans le reconocen su belleza, misma que ha basado en remedios naturales. MOMENTOS DE DUDA Sin embargo, hay momentos de duda en los que ha estado a punto de usar el botox, toxina que ayuda a desaparecer las imperfecciones de la piel y que es utilizada por muchas artistas que buscan permanecer intactas y no exhibir sus arugas. Sin embargo, a pesar de su edad, Lucero luce radiante y muy bella, por lo que en una plática entre artistas, la Novia de México reveló que ha estado a punto de usar el botox, sin embargo, un miembro de su familia no está de acuerdo a ello y se opone fielmente a ello.

Lucerito Mijares Lucero botox: MAMÁS FAMOSAS El video aparece en el canal de Youtube de Angélica Vale, en un programa que le han puesto Angelicales, en el cual aparecen Angélica María y su hija, Angélica Vale. Esta plática se dio con motivo del Día de las Madres en México. En él aparecen también Lucero, su hija Lucerito Mijares y la mamá de la Novia de México, Lucero León. Hasta la mañana de este viernes 14 de mayo, el material tenía más de 55 mil visualizaciones y cientos de comentarios en Youtube.

"MIS ARRUGAS ESTÁN TREMENDAS" Durante la plática llegó un momento en que la Novia de México habló de la belleza y se aventó un comentario que la motivó: "Ojalá que siempre nos veamos siempre jóvenes, nunca 'injóvenes'…". Esto motivó a que se confesara sobre algo que ha pensado hacer. "Yo ya estoy pensando, -me preguntan mucho que si me pondría botox y no sé qué-, ya mis arrugas están tremendas, entonces estoy pensando en sí ponerme…", comentario que bastó para que su hija, Lucerito Mijares, interrumpiera la plática. Para ver el video haz click aquí.

"ME REGAÑA MUCHÍSIMO" Fue entonces que Lucero comentó: "Aquí Lucerito me dice: 'Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá… Luego reveló de su 'retoño' que: "Es que me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo…", lo que generó que Lucerito asintiera con la cabeza. Y es que dejó ver que su hija es la que está mu y el pendiente de su belleza y que le hace algunas recomendaciones para que evite caer en el uso de botox u otras medidas que no son naturales, por lo que lucia muy orgullosa.

LE PIDEN ADELGAZAR A LUCERITO Ante esto, no pudieron faltar las opiniones de la gente tanto en la página de Instagram de Univision como en la de Youtube de las artistas. Uno de los primeros comentarios contra la hija de Lucero fue el siguiente: "Que su mamá no se ponga botox, pero que ella de ponga a dieta urgentemente". Otra persona se unió para atacar a Lucerito Mijares y sin miramientos la ofendió por su peso: "Que Lucero le diga que ella no se pone botox si ella adelgaza". Alguien más le dijo que hiciera caso de su 'retoño': "Pues es el mejor consejo de una hija a su madre".

APOYAN A LUCERITO MIJARES Luego, otras personas apoyaron que la hija de Lucero le apoye con consejos de belleza: "Una hija que ama a su madre y además sabe que no lo necesita con lo bella que es su madre", "Lucero está preciosa y su niña también, amo la voz de esa niña, bendiciones a ambas". "Lucero es una de las pocas estrellas de farándula que se ha hecho cambios físicos, es una de las más naturales en el ámbito artístico y bueno creo que es válido darse un retoque si ella así lo quiere… no creo que haga una exageración con el botox para las líneas de expresión en su frente. Creo que lo único es que no podrá hacer el movimiento de ceja que siempre la ha caracterizado cuando canta o habla".

Lucerito Mijares Lucero botox: “ESCUCHA A TU HIJA” Las fans estaban volcadas hacia la opinión de su hija que le pide ser natural y una de ellas lo expresó así: “Lucero por favor escucha las sabias palabras de tu hija, ella las dice por el amor que te tiene y nosotros como fans tuyos esperamos verte siempre al natural con canas, con arrugas, no pasa nada tenemos que crecer, que envejecer, pero que sea al natural”. Y agregó: “Hay personalidades que quieren verme siempre jóvenes y se hacen cuánto pueden, pero al final se destruyen por completo, ya ni reconoces a la actriz o cantante de tanto que se hacen. Son bellísimas así. No te hagas nada por favor, la que es bella siempre lucirá bella aún de viejita, créemelo, las quiero a las dos, cuídense muchísimo”.

Lucerito Mijares Lucero botox: LA APOYAN Otra persona intentó no satanizar la opción que dijo Lucero del uso del botox: “Pues no veo nada malo en qué las personas hagan lo que quieran mientras lo hagan con alguien profesional y con verdadero sentido estético y más dedicándose a televisión es parte de la imagen”. “Que bonita es Lucero… Ella puede hacerse lo que quiera y seguirá bella… No creo qué sea el caso de otras”, “ojalá y le haga caso a su pequeña”, “Lucero a linda y hermosa con o sin botox”, “la que necesita un cambio de imagen es ella Lucerito pues luce muy mal para querer ser artista”.

MEJOR ARRUGADA NATURAL Aún y con toda la evidencia, algunas personas dudaron de la decisión de Lucero y comentaron lo siguiente: "No creo que ella haya dicho eso la verdad, pero si su mamá se pone o se quita es su decisión, las dos pueden hacer lo que quieran, Lucero está súper guapa para su edad". "La elegancia de su edad, sólo tú Lucero nos das tu propia luz; recuerda brillas desde tu niñez; espero disfrutar ti tercera natural edad. Bendiciones", "exacto mejor arrugada natural que dañar su cara después va a parecer un monstruo", opinaron más fans.

Lucerito Mijares Lucero botox: LE DAN CONSEJOS Sin embargo, ante tanta crítica o apoyo para Lucero no pudo faltar alguna recomendación para lucir más bella: “Que use crema y mucho retinol para mantener la plática de gallo y tome colágeno y vitamina, yo tengo 53 años y ni se me notan jejeje”. “Por lo menos una hija es realista y si tanto botox que la gente cree que de verdad sigue luciendo como tal luego para en [email protected]”, “yo estoy de acuerdo porque en lugar de embellecerlas las deforma. Lucerito sigue siendo hermosa sin importar la edad que tenga”.