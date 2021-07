Lucerito Mijares aparece en video imitando a su mamá

Aparece con peluca y muy al estilo de una Drag Queen

Seguidores apuntan que ella es una pesada “Es una pesada”. Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares sorprende con un peinado muy al estilo de una drag queen mientras baila uno de los éxitos de su madre, sin embargo, seguidores de Suelta la sopa afirman que la joven cantante es una “pesada” y que “no tiene ni una gota de gracia”. A sus 16 años, Lucero Mijares Hogaza, hija de los artistas Lucero y Manuel Mijares, se ha consagrado como una de las jóvenes promesas de la música mexicana, y es que esta joven heredó completamente el talento de sus padres y la belleza de su madre, logrando ganarse la simpatía de la mayoría del público con su talento y simpatía. Lucerito Mijares sorprende al aparecer con un estilo muy similar al de una Drag Queen Esta simpatía se pudo ver gracias a un video compartido por la cuenta de Tik Tok de su amigo, Gerry Perez Brown, en dónde se observa a la joven de 16 años portando una gran peluca con tremendos caireles, mientras que su amigo aparecía también con una peluca tipo afro y maquillado, acompañado de un top de brillos dorados y negros. En el video, ambos se encontraban haciendo la imitación de uno de los éxitos de su madre Lucero titulado Cuéntame, en dónde podíamos observar como Lucerito, apodada también como La novia de México, se movía y bailaba como lo hace también su madre en aquellos años cuando se reveló este éxito.

Lucerito Mijares, aprovecha para grabar tik toks junto a su amigo Gerry mientras se visten como Drag Queens De acuerdo con el portal de Telemundo, Lucerito Mijares ha asistido en diversas ocasiones a la obra teatral La jaula de las locas, en dónde se encuentra tras bambalinas y aprovecha para realizar Tik Toks con su amigo Gerry mientras que se visten de esa forma y en esta ocasión no fue la excepción. Por otra parte, Lucerito Mijares también se ha caracterizado como sus amigos, vistiéndose como una Drag Queen, y dejándose ver con un maquillaje bastante cargado, lleno de brillos y diamantina en las sombras de sus ojos, además de grandes pelucas y atuendos bastante extravagantes, llenos de lentejuelas y colores bastante vivos.

“Te pareces a tu mamá” Le dicen a Lucerito Mijares mientras aparece con una gran peluca muy al estilo Drag Queen Ante esto, diversos usuarios del perfil de Instagram llamado @onda_lucerina argumentaron el gran parecido que tenía Lucerito Mijares con su madre: “Eres el clon de Lucero madre, me encanta”, “Hermosa como su mami”, “Eres una genia, me encantas”, “Super simpática Lucerito Mijares”. Sin embargo, no todos fueron comentarios positivos para la hija de Lucero y Mijares en su video vestida muy al estilo de Drag Queen, ya que hubo otros seguidores que apuntaron que realmente no era muy agraciada como lo es su mamá: “A ella creo que le queda mejor de comediante, y no es muy agraciada que digamos, pero tiene carisma”.

“A mi se me hace una pesada”: Le dicen a Lucerito Mijares mientras aparece con una gran peluca muy al estilo Drag Queen En otra estancia, los seguidores del programa Suelta la sopa pensaron lo mismo que el anterior comentario, argumentando que ella realmente no tenía la simpatía que tenía su madre Lucero, argumentando que incluso la joven de 16 años era una pesada: “Me van a perdonar, pero esa chica me cae muy pesada, nada comparado con su mamá, y además no tiene gracia para nada”. “No sé yo, pero que fea combinación que salió de Mijares y Lucero”, “Nada femenina que es esta jovencita”, “Nada femenina por cierto la hija de Lucero”, “Cae muy pesada porque está muy pesada”, “Así es, es una chica que precisamente por su forma de ser hace que caiga así”, “Completamente de acuerdo contigo, se nota que es pesada y vacía, encima poco agraciada” Fueron uno de los comentarios que se podían leer en el video de Lucerito Mijares vestida muy al estilo Drag Queen.

“Le dijo a Consuelo Duval que se veía muy mal sin maquillaje” Usuarios atacan a Lucerito Mijares en su video usando un estilo muy similar al de una Drag Queen Algunos usuarios comenzaron a denotar la vez en que la hija de Lucero y Mijares “ofendió” a la actriz y comediante mexicana, Consuelo Duval, afirmando que la joven le había dicho que se veía mal sin maquillaje, provocando que a usuarios le empezaran a caer mal: “Vi una entrevista a Consuelo Duval en dónde decía que era muy fuerte, porque le dijo, que mal te ves sin maquillaje, y eso esta mal, para mi la belleza empieza desde el interior” A lo que diversos usuarios se mostraron sorprendidos por los comentarios de la hija de Mijares: “Pues debe de tener la autoestima por los cielos, y tienes razón, la belleza comienza desde adentro, lo que lleva en el corazón es lo que reflejas por afuera. Canta lindo y todo y eso nadie se lo quita, pero linda no es” escribió un usuario en el video de Lucerito Mijares imitando a su madre y vestida al estilo Drag Queen. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

¿Ruda y grosera? Consuelo Duval cuenta el comentario que le hizo la hija de Lucero al conocerla No fue hace mucho cuando salió a la luz esta noticia en dónde Consuelo Duval sorprendió a todos al revelar las palabras que la hija de Manuel Mijares y Lucero le dijo cuando la conoció, y es que fue hace unos meses cuando salió a la luz nuevamente un video programa ‘Netas Divinas’, en el cual estuvo invitado Mijares. Durante la entrevista con el intérprete, la comediante y actriz Consuelo Duval contó una anécdota con Lucerito Mijares, hija de Lucero y el cantante, misma que fue publicado por la cuenta de Instagram @chamonic3, en el clip Consuelo explica como fue “victima” de la sinceridad de la adolescente. Archivado como: Lucerito Mijares Drag Queen

A Mijares le hizo gracia el comentarios de su hija hacia Consuelo Duval En la página de ‘Chamonic’ se da cuenta del video con la siguiente descripción: “En los medios se a vuelto a revivir este comentario de @consueloduval …. Hizo de la hija de Lucero y Mijares !! Que la actriz se lo dijo de frente a Mijares…, que su hija era Ruda ,muy Ruda ,Ruda … la jovencita ahora tiene 16 años pero sigue con el mismo carácter …. Recuerdo que en una entrevista con Isabel Lascurain ella respondía muy golpeado a su Papá (Mijares)”. Y es que Consuelo Duval comenta que la ocasión que conoció a Lucerito Mijares, la hija de Lucero le hizo un mal comentario sobre su físico, lo que ocasionó la sorpresa ¿e indignación? de la comediante, que así se lo hizo saber a Mijares durante la entrevista y él solamente se rió. Archivado como: Lucerito Mijares Drag Queen

¿Consuelo Duval se indigna tras comentarios de la hija de Mijares? Mijares dice en la entrevista: “Es ruda he”, refiriéndose a su adolescente Lucerito Mijares y Consuelo Duval lo interrumpe para contar la anécdota: “Ruda muy ruda porque yo una vez la conocí en el Auditorio Nacional y me dijo ‘ay, ¿tú eres la señora P.Luche?’ Qué mal te ves sin maquillar”, comentó la hija de Lucero ante la sorpresa de la comediante. Consuelo Duval abrió la boca en señal de impacto mientras Mijares riéndose dijo: “Eso te dijo? Ay bueno, ella así es”, y mientras las conductoras se reían, Isabel Lascuráin, muy cercana a la niña y al cantante dijo: “Así nació he, desde chiquita su carácter fue de ‘pésame tantito’”, para que el cantante invitado al programa dijera: “Es malísima he, malísima”, aseguró muy orgulloso. Archivado como: Lucerito Mijares Drag Queen

¿La gente se enoja con la hija de los artistas? Los comentarios por dicho incidente, ¿se pudieron del lado de Consuelo Duval?: “Eso no es ser ruda, eso es no tener educación”, “Pues igual le haya respondido a la chiquilla , “pues tú tampoco cantas mal las rancheras eh“, “no es por nada pero bonita no es, talentosa sí”, “Hasta tomó café de la vergüenza que le dio lo maleducada de su hija”, comentaron. Archivado como: Lucerito Mijares Drag Queen “Ruda, sincera o mala educada no se cómo llamarle la verdad, pero ella no tiene la culpa, la culpa la tiene los padres por educarla así. Ante todo el respeto a los mayores, eso se aprende en casa”, “Ambos papás tienen el carácter pesadito recuerdo cuando Lucero sacó su verdadero yo en la conferencia de prensa y en una ocasión en un juego en el programa hoy Mijares se molestó con la persona que toca el piano y empezó a decirle cosas, mi opinión que nadie me pidió es que Lucero y Mijares son unos higaditos”.