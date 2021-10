Lucerito Mijares a su corta edad se ha catalogado como una de las jóvenes más divertidas del medio artístico, y es que a pesar de que la chica de 16 años parece no querer dedicarse al mundo del espectáculo, el carisma y la buena vibra de la joven ha contagiado a miles de sus fieles seguidores, quienes terminan con una sonrisa con cada una de sus ocurrencias.

Como nunca lo habías visto. La hija de la cantante Lucero, Lucerito Mijares, sorprende en redes sociales al publicar un video a lado de su padre, el cantante Manuel Mijares, en donde ‘lo ventiló’ al mostrarlo en toalla y sin arreglar, provocando que los miles de seguidores de la joven cantante no contuvieran la risa.

Durante el proceso, pudimos notar como la joven de 16 años no paraba de reír con la apariencia y las ocurrencias de su padre, el cantante mexicano Miguel Mijares, mientras que él parecía estar como si nada disfrutando del tiempo con su querida hija , muy metido en su papel de amiga confidente.

Por su parte, la también actriz y comediante Consuelo Duval no pudo contener la risa, y a pesar de que con anterioridad tuvo un pequeño encuentro con la hija de Mijares, no dudó en dejar un comentario al respecto: “Los amoooo” acompañado con varios emoticones de caritas riendo hasta las lágrimas.

Este video provocó un sinfín de reacciones, a tal grado de que incluso “La Novia de América”, Lucero no pudo contener la risa y la emoción que decidió colocar un comentario de dicho video, afirmando que le había encantado mucho la representación de ambos: “Jajajaja, lo mejor!!!” escribió a acompañado de varios emoticones de caritas riendo y aplausos.

Por su puesto que los más de 300 mil seguidores de Lucerito no se quisieron quedar atrás, y ante este video en donde ‘ventilaba’ a su padre con toalla en la cabeza y con ropa casual, y decidieron comentar algo al respecto, en donde la mayoría de sus fieles fanáticos destacaban la bonita relación que había entre ella y su padre Manuel Mijares:

De acuerdo con el portal de Telemundo , Lucerito Mijares ha asistido en diversas ocasiones a la obra teatral La jaula de las locas, en dónde se encuentra tras bambalinas y aprovecha para realizar Tik Toks con su amigo Gerry mientras que se visten de esa forma y en esta ocasión no fue la excepción.

“Te pareces a tu mamá” Le dicen a Lucerito Mijares

Ante esto, diversos usuarios del perfil de Instagram llamado @onda_lucerina argumentaron el gran parecido que tenía Lucerito Mijares con su madre: “Eres el clon de Lucero madre, me encanta”, “Hermosa como su mami”, “Eres una genia, me encantas”, “Super simpática Lucerito Mijares”.

Sin embargo, no todos fueron comentarios positivos para la hija de Lucero y Mijares en su video vestida muy al estilo de Drag Queen, ya que hubo otros seguidores que apuntaron que realmente no era muy agraciada como lo es su mamá: “A ella creo que le queda mejor de comediante, y no es muy agraciada que digamos, pero tiene carisma”.