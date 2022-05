“En este momento, no hay evidencia de un tiroteo y el informe inicial se consideró infundado. Tres personas fueron transportadas a un hospital local con heridas leves. El espectáculo se ha reanudado desde entonces.”, dijeron las autoridades en el informe que dieron a conocer a TMZ poco después de que se llevara a cabo el incidente.

Las autoridades, señalaron que no había evidencia que dejara saber que ocurrió un tiroteo en el festival, por lo que los reportes de los asistentes fueron considerados como ‘infundados’. Al igual, señalaron que tres personas se vieron perjudicadas debido a la estampida que se llevó a cabo en el momento de pánico; en aquel momento, fueron trasladados al hospital con heridas leves.

“El espectáculo se ha reanudado en el @lvrsnfrndsfest después de que un informe de disparos escuchado cerca del festival se consideró infundado. En este momento, no hay evidencia de un tiroteo.”, escribieron las autoridades a través de redes sociales, poco después de que se diera a conocer que el festival musical se había reanudado .

La policía de Las Vegas, publicó un corto comunicado a través de sus redes sociales confirmando la información que ofrecieron a TMZ, donde aseguraron que no había ningún peligro de disparos en el lugar. También, se dio a conocer que fueron un par de minutos los que el festival se detuvo, pero se reanudó poco después, informó Pitchfork. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

¿Irresponsables?

En los comentarios de la publicación de las autoridades, se dio a conocer que los asistentes al evento terminaron quejándose y pidiendo un reembolso por lo ocurrido. Al igual, señalaron que dudan de la efectividad de la investigación y que esperan que la policía tenga mejor seguridad en esta noche que se presenta nuevamente el festival.

“Es curioso cómo se consideró seguro, tan rápido con tanta gente allí y sin mucha seguridad o policía para barrer después de esta aterradora experiencia. No hay forma de que eso pudiera haber sucedido. Tan irresponsable.”, “¡Ummm, quiero un reembolso, ya que perdí a quién le pagué para ir a ver debido al incidente! ¡No me sorprende si alguien entró a escondidas con un arma, puesto que la seguridad que entró no fue nada! Sin controles de equipaje, etc.”, informaron algunos internautas.