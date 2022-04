La presentadora reveló la pesadilla que vivió con su hijo

Asegura que el bullying causó un gran daño al menor

“Esto le puede pasar a cualquier madre”, indicó en su reciente video UN ‘INFIERNO’. La presentadora de Univisión, habló en un reciente video sobre una situación delicada que vivió con su hijo Michael Víctor, mientras se encontraban en un parque de juegos infantiles. Lourdes Stephen, señaló que fueron momentos “horribles” los que vivió cuando tuvo que defender a su hijo de un momento tan inesperado. Lourdes, compartió la experiencia que vivió a través de un video en la plataforma de YouTube donde suele subir contenido y detalló lo que pasó con su hijo. Al momento de compartirlo, recibió varios comentarios por parte de sus suscriptores quienes le aseguraron que desafortunadamente esos hechos ocurren constantemente y que por ello, se debe educar a los hijos para que no lo realicen. ¡VIVIÓ UNA PESADILLA! Lourdes Stephen, tomó la palabra durante su programa de YouTube para detallar los momentos de terror que vivió a un lado de su hijo Michael Víctor, después de que el menor fuera acosado por otro niño y terminara viéndose envuelta en una pelea con otra madre. La presentadora de Univisión, relató su experiencia y la compartió con sus seguidores para crear conciencia sobre los actos que ejercen otros menores. “Qué rabia, hoy voy a hablar de mi hijo y por eso es que estoy en su habitación, a él le encanta la Navidad no importa la época le encanta la Navidad. Les voy a contar algo que le puede pasar a cualquier madre, le puede pasar a cualquier padre y me pasó a mí y quiero compartirlo con ustedes porque aquí hay una gran lección.”, dijo Lourdes en su video.

Lourdes Stephen conflicto: ¿Qué sucedió? Lourdes, narró que se encontraba con su cuñada cuando sucedió el incidente y mencionó que habían decidido pasar la tarde con sus hijos y llevarlos a un parque para que los niños se entretuvieran. La presentadora, aseguró que Michael Víctor y Jimena, hija de su cuñada, se encontraban decidiendo en que lugar jugar cuando pasó una situación que las alertó. "Estábamos, bueno un parque interior, uno de esos lugares donde hay pues toboganes, piscinas de pelota, como un parquecito pero adecuado y Michael Víctor fue con su primita Jimena y yo estaba con Gaby, que es mi cuñada, la mamá de Jimena y nosotros llegamos allí", relató en su reciente video, la presentadora de Univisión.

Lourdes Stephen conflicto: ¿Víctima de bullying? Lourdes, comentó que su hijo se había decidido por un juego donde debía subir unas escaleritas para poder deslizarse por el tobogán, cuando se enfrentó a un niño mayor. El niño, también quería subir al juego y en vez de esperar su turno, comenzó a golpear a su hijo; la presentadora, mencionó que fue un momento impresionante para ella. "Tan pronto llegamos, pues hay unas escaleritas que van a un slider como un canal para bajar y tan pronto nosotros llegamos yo noto que mi hijo va a subir la escalerita y veo un niño al lado de él que lo intercepta y quiere subir también la escalerita y empezó a golpearlo, mientras estaba subiendo la escalerita", menciona Lourdes afectada con la anécdota.

Lourdes Stephen conflicto: ¿Quería defenderlo? La conductora de "Sal y Pimienta", de Univisión, narró que terminó cayéndose al momento de querer enfrentar al menor y aseguró que se lastimó el tobillo en el proceso. Ella explica que en esos momentos no podía entender porque le estaban haciendo daño a su hijo, y por esa razón fue en búsqueda del menor pero cuando llegó ya se había ido. "Yo todavía tenía la cartera puesta y me lancé sobre la piscina de pelotas, me caí, o sea el tobillo se me doblo y me di en la pierna con la escalera. Yo no podía entender cómo este niño, le estaba golpeando a mi hijo, o sea de la nada y cuando cuando llegue pues ya el niño se había ido por su lado.", explicó la presentadora.

¿Mantener la paz? La presentadora, asegura que habló con su hijo para comprender la situación que estaba ocurriendo y fue cuando su hijo le dijo que “no sabía lo que había ocurrido” solo que el otro niño le comenzó a pegar para poder subir las escaleras del juego. Lourdes, explicó que le mencionó a su pequeño que debía alejarse del menor si lo volvía a ver, ya que no deseaban tener problemas. “En eso llamé a Víctor y le digo: “Oye papi, ¿qué pasó?” y en eso me dice: “No sé, mamá. El niño empezó a golpearme”. En eso yo le digo: “Ok, entonces aléjate del niño, o sea si tú lo ves que estás por ahí vete con tu primita a otro lado, porque la verdad no queremos acercarnos a personas que son así”’, explicó la conductora de Univisión.

¿Buscaron a la mamá del niño? Después de que sucediera la experiencia con el menor, cuenta que estuvo pendiente de la situación con su hijo y después fue que su cuñada le contó que había visto a la madre del menor. Lourdes, destacó que rápidamente fueron a su búsqueda para darle la queja de la situación que pasó entre los niños, cuando descubrió un hecho que le molestó. “Yo siempre estaba cerca, obviamente, después de este episodio y en eso mi cuñada me dice: “Oye, vi una mujer que está vestida de morado que creo que es la mamá del niño, porque el niño le hizo tremendo show, le hizo un espectáculo delante de todo el mundo”. Yo no me di cuenta y estaba en otro lado”, explica Lourdes.

¿Volvió a tener problemas? Lourdes, explica que la situación volvió a acrecentarse cuando el niño volvió a golpear a su hijo y está vez, también a la hija de su cuñada. Pero, en esa ocasión fue que Michael Víctor, hijo de la conductora, se volvió en contra del niño mayor para defender a su primita y cuando ve el menor que va en dirección hacia donde se encuentran, se alejó corriendo. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “En ese proceso de buscar a la mamá, miró y me doy cuenta que este niño está golpeando de nuevo a Michael Víctor y a Jimena, su prima, cuando me volcó de nuevo, o sea no puedo creer lo que está pasando voy otra vez y cuando cuando ya tengo acceso al lugar, veo que Michael Víctor lo empuja en ese forcejeo y Jimena también y cuando voy hacia ellos, el niño se va corriendo.”, contestó Lourdes.

“¿Por qué hay gente tan mala?” El menor, al ver a su madre comenzó a llorar y fue cuando le preguntó a la presentadora ‘por qué existían personas malas’. Lourdes, en el video se muestra afectada por esa pregunta y mencionó que volteó en dirección del niño mayor y lo vio sonriendo ‘satisfecho’ del daño que realizó a su hijo; ella comenta que la cara del menor fue de ‘absoluta felicidad’. “Voy y le digo: ‘Papa, ¿qué pasa?’. Y mi hijo empieza llora y llora y lo primero que me dice es: ‘Mamá, ¿por qué hay gente tan mala?’. Y mira al otro niño y yo miro al otro niño, el niño ve que mi hijo está llorando y el niño lo que empieza es, ni siquiera a reírse, era una cara de satisfacción, de felicidad de mira lo qué hice, mira lo que le provoqué a ese otro niño”, informó Lourdes.

¿Qué le hizo al hijo de la conductora? Lourdes, explica que su hijo obtuvo varios rasguños en la cara por parte del menor y además, le pegó en la cabeza. No satisfecho, le arrancó una mascara que traía puesta e hizo llorar a Jimena, su sobrina, debido a que también la estaba molestando. La presentadora, narra que fueron momentos muy frustrantes debido a la situación que se vivió. “El niño le dio con el puño en la cabeza, le aruñó la cara cuando le arrancó la máscara que tenía puesta… Dios mío, ¡qué momento tan frustrante! Mi sobrinita también ahí estaba llorando y verlos a los dos en esa situación unos niños que son tan felices fue muy frustrante”, señaló en el video que compartió a través de Instagram y YouTube.

¿Una respuesta inesperada? Pero, el enojo aumentó cuando habló con la madre del menor y esta le dijo que su hijo se estaba defendiendo “de lo que seguramente le habían hecho los niños”. La conductora, con enojo le respondió que le estaba haciendo un daño enorme al menor, ya que le estaba permitiendo ese tipo de conductas que son de un “psicópata” y que en vez de hacerle un bien estaba haciendo lo contrario. “Y yo lo que le dije a ella fue: ‘Señora, escúcheme bien lo que le voy a decir’. De madre a madre le voy a decir una cosa: ‘Usted le está haciendo un daño a su hijo porque las personas que no tienen empatía, las personas que se alegran del dolor de los demás esas características son común denominador de un psicópata y usted lejos de hacerle bien a su hijo protegiéndolo lo que le está haciendo es daño”, comentó Lourdes en el video.