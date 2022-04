Lourdes Stephen abre su corazón y comparte aterrador momento.

La presentadora de Univisión pasó la peor pesadilla junto a su hijo.

Sus declaraciones se vuelven virales en redes sociales Lourdes Stephen pesadilla hijo. Sin duda alguna las celebridades suelen estar en el ojo del huracán por todo lo que suelen compartir a través de las redes sociales, en lo que va de este año, muchos famosos han decidido abrir su corazón con sus fieles seguidores para compartir de lo que acontece en su vida diaria. A través de redes sociales comenzó a circular un video que ha llamado por completo la atención, en el aparece la simpática presentadora de Univision, Lourdes Stephen, quien abiertamente decidió compartir los peores momentos que vivió junto a su hijo y señalando que a cualquier madre le podría ocurrir lo mismo, te contamos de que se trata. Lourdes Stephen comparte el terrible momento que vivió con su hijo Fue a través del portal de People en Español que se reseñó sobre una de las peores experiencias que la presentadora dominicana, totalmente conmovida aún por lo vivido, Lourdes Stephen quiso compartir lo que sucedió con sus miles de seguidores y aseguró que eso le puede ocurrir a cualquier madre. En redes sociales se puede apreciar que las publicaciones de la periodista dominicana suele estar presente su lado más divertido y alegre, pero este jueves compartió algo que captó mucho la atención de sus seguidores, pues la presentadora de Univisión quiso hablar públicamente de una pesadilla que vivió junto a su hijo.

La presentadora de Univision habla sobre una fatal experiencia que vivió con su retoño Lourdes Stephen una periodista cuyo trabajo es sinónimo de autenticidad, veracidad y profesionalismo, el acercamiento que tiene con sus seguidores es verdaderamente grande y sincero, por lo que decidió abrir su corazón a quienes la siguen para hablar de un tema sumamente delicado que le ocurrió a su pequeño hijo. Todo fue a través de su canal de YouTube en donde publicó un video donde habla sobre la terrible experiencia que pasó junto a su hijo, “Esto le puede pasar a cualquier madre, le puede pasar a cualquier padre y me pasó a mí y quiero compartirlo con ustedes porque aquí hay una gran lección”, expresó al inicio de la grabación.

La copresentadora del programa 'Sal y Pimienta' que se transmite por Univision, abrió por completo su corazón y al borde de las lágrimas compartió el ataque que sufrió su retoño por parte de otro niño más grande mientras se encontraban en el parque en compañía de su primita. "Estábamos en un parque interior, uno de esos lugares donde hay toboganes, piscinas de pelota, y Michael Víctor fue con su primita Ximena yo estaba con Gaby, que es mi cuñada… Tan pronto nosotros llegamos yo noto que Michael Víctor va a subir la escalerita y veo a un niño al lado de él que lo intercepta y quiere subir también la escalerita y empezó a golpearlo subiendo la escalerita", compartió la presentadora dominicana.

El instinto de madre la llevó a hacer lo impensable por su hijo Posteriormente compartió sobre el actuar de madre ante la situación que sus ojos estaban viendo, “Yo todavía tenía la cartera puesta y me lanzo sobre la piscina de pelota, me caí, o sea el tobillo se me dobló, me di en la pierna con la escalera porque yo no podía entender cómo este niño le estaba golpeando a mi hijo de la nada”. Luego comentó que al tratarse de acercar, los niños se alejaron, Lourdes Stephen no tenía el modo de poder acceder a la zona de juegos, “Cuando llego pues ellos ya se habían ido, uno se fue por un lado, uno se fue por otro lado y era como una especie de laberinto por adentro que estaba separada por redes o sea, era de que yo no tenía acceso fácil a ellos”.

El retoño de Lourdes Stephen fue agredido físicamente por otro niño "Llamo a Michael Víctor y le digo: 'Oye papa, ¿qué pasó?'. Me dice: "Mamá, no sé, el niño empezó a golpearme. Yo: 'Ok, entonces aléjate del niño, si tú lo ves que está por ahí vete con tu primita a otro lado porque no queremos acercarnos a personas que son así'", siguió narrando la conductora de Univision. "En eso me pongo a buscar a su mamá, y cuando veo a un niño rodeado de un adulto le digo '¿Usted es la mamá del niño?', 'No' (lo realizó en repetidas ocasiones), y nunca encontré a la mamá del niño. Pero en un momento que estpy yo con ellos mi cuñada me dice, 'Oye vi a una mujer que está vestida de morado que creo que es la mamá del niño porque le hizo tremendo show', entonces yo vuelvo a buscar a la mamá", agregó la dominicana.

La pesadilla estaba muy lejos de terminarse Por gran desgracia, la pesadilla que la periodista dominicana estaba viviendo junto a su hijo estaba demasiado lejos de terminarse en ese momento, pues según People en Español, al poco tiempo de la primera agresión física volvió a repetirse la lamentable situación con el pequeño Michael Víctor. “En ese proceso en que estoy buscando a la mamá, miro y me doy cuenta que este niño está golpeando de nuevo a Michael Víctor y a su prima. Voy otra vez y cuando ya tengo acceso, los vi que Michael Víctor lo empuja en ese forcejo y Ximena también y cuando voy el niño se va corriendo. Voy y le digo: ‘Papa, ¿qué pasa?'”, expresó Lourdes Stephen.

"Y mi hijo empieza a llora y llora y lo primero que me dice es: 'Mamá, ¿por qué hay gente tan mala?'. Y mira al otro niño y yo miro al otro niño, el niño ve que mi hijo está llorando y el niño lo que empieza es, ni siquiera a reírse, era una cara de satisfacción, de felicidad de mira lo qué hice, mira lo que le provoqué a ese otro niño". De inmediato Lourdes Stephen le preguntó a su hijo el cómo se encontraba, por lo que Michael Víctor le dijo que el agresor lo había golpeado en la cabeza, "El niño le dio con el puño en la cabeza, le aruñó la cara cuando le arrancó la máscara que tenía puesta… Dios mío, ¡qué momento tan frustrante! Mi sobrinita también ahí estaba llorando y verlos a los dos en esa situación unos niños que son tan felices fue muy frustrante".

No solo el hijo de Lourdes fue agredido sino que también su sobrina por el mismo niño La presentadora de ‘Sal y Pimienta’ compartió que su hijo y su sobrinita fueron agredidos físicamente por un niño mayor que ellos, según la dominicana el agresor tendría alrededor de 7 años. Lo que parecía ser una salida se convirtió en momentos aterradores, pues la frustración de Lourdes aumentó cuando fue a hablar con la madre del niño, pues con pasividad e indiferencia esta enfrentó la situación que provocó su hijo. “Fui a buscar de nuevo a la madre y en ese momento la veo, veo a esta mujer vestida de morado y le digo ‘Señora, ¿usted es la mamá de ese niño?’, ‘Sí, si soy yo’, y le digo, ‘Mire señora yo quiero decirle que desde que nosotros llegamos ese niño ha estado maltratando a mi hijo y a mi sobrina”, compartió la presentadora de Univisión.

La periodista dominicana le hizo frente a la madre del niño que golpeó a Michael Víctor “Y la señora lo que me dice fue, ‘Ah bueno señora eso es culpa suya porque usted no me lo dijo’, o sea yo no podía creer lo que esta mujer estaba diciendo”, expresó Lourdes Stephen a través de su video afirmando que la madre del niño la culpaba por lo que había pasado, pues la señora dijo “Sabrá Dios lo que ellos le hicieron a él”. “Yo en mi vida había visto una mujer así, una madre así. Y yo lo que le dije a ella fue: ‘Señora, escúcheme bien lo que le voy a decir’. De madre a madre le voy a decir una cosa: ‘Usted le está haciendo un daño a su hijo porque las personas que no tienen empatía, las personas que se alegran del dolor de los demás esas características son común denominador de un psicópata y usted lejos de hacerle bien a su hijo protegiéndolo lo que le está haciendo es daño”.

"Lo que yo vi fue horrible y me llenó de tristeza", el terrible momento que pasó la dominicana con su hijo "Usted le está diciendo a ese niño que está bien que él golpee a las mujeres, usted le está diciendo a ese niño que está bien que él le haga daño a los demás niños que ni siquiera le han provocado. ¡Qué frustración! Yo entiendo que tal vez un niño no comprenda si no se le enseña, ¿pero un adulto? Esa es la irresponsable, quien comete el error no es el niño, es la madre", mencionó la presentadora de Univisión ante la terrible situación. Yo creo que como padres tenemos que estar consciente de estas cosas. Lo que yo vi fue horrible y me llenó de tristeza para ese niño que el día de mañana sabrá Dios lo que va a llegar a ser ese muchacho si no se corrige a tiempo. Y la culpa al final del día ni siquiera es de ese pobre muchacho, es de su mamá", concluyó la periodista dominicana.