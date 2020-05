Lotería ganador. Wade Harmon, residente de Kenly, un poblado de Carolina del Norte, compró un boleto ‘rasca y gana’ del juego ‘$300,000,000 Supreme Riches’ mientras iba del trabajo con rumbo a su casa y ganó 10 millones de dólares, informó la lotería de ese estado según Fox Carolina.

Harmon dijo que jugó Pick 3 y Pick 4 y que luego intentó su suerte con el ‘rasca y gana’, que le costó 30 dólares.

“Fui a casa, encendí la parrillera y dije: ‘Bueno, también puedo rascar my tiket”, dijo. “Lo vi y dije: ‘¡Woah!”.

Harmon compró el ticket que lo hizo afortunado ganador en la tienda Big Boys, ubicado en Bagley Road, en Kenly. “Estoy agradecido. De verdad lo estyo”, dijo. “Creo que el Señor guardó eso para mí. Él tenía una razón para que yo ganará este ticket. Tenía estos planes para mí”.

Harmon reclamó su premio el viernes en la sede la lotería en Raleigh, capital del estado.

Mientras Harmon probablemente esté disfrutando del primer mejor domingo de su vida, un hombre se hizo popular en las redes sociales por haber destrozado su cheque de 1,200 dólares enviado por el gobierno como una ayuda económica durante la crisis del coronavirus y exclamó que en su casa no se necesita “dinero de Trump”.

El hombre que destrozó su cheque, aún no identificado, se mostró con orgullo frente a la cámara al enseñar que el documento tenía su dirección y otra información personal, para luego hacerlo pedazos, reseñó Daily Mail este sábado.

“No necesitamos dinero de Trump en mi casa. Estamos bendecidos”, afirmó el hombre mientras rompía el cheque. En el fondo se escuchaba una salsa, género musical latino.

Se desconoce dónde se grabó el video y quién es el hombre que destrozó su cheque de ayuda contra el coronavirus. El video se volvió viral en WorldStarHipHop, donde muchos usuarios asumieron que el hombre habría usado su teléfono para enviar el dinero a su cuenta bancaria antes de romper el cheque.

Los cheques de 1,200 dólares para amortiguar el golpe económico de la crisis tenían el nombre de Trump en la línea de memorando, debajo de una línea que dice “Pago de Impacto Económico”, informó el Washington Post, citado por Daily Mail.

Debido a la adición del nombre de Trump, la entrega del cheque se retrasó durante varios días. El nombre del presidente nunca antes apareció en los cheques emitidos por el IRS, como los reembolsos de impuestos.

Esos cheques son típicamente firmados por burócratas de la agencia. La Casa Blanca está abierta a la posibilidad de efectuar una nueva ronda de cheques individuales, similares a los que pagaron a muchos ciudadanos 1,200 dólares como parte de la Ley CARES de $2 billones, dijeron fuentes a CNBC.

El proyecto de ley masivo de la Cámara, aprobado por los demócratas el viernes, contiene una disposición para tales controles de estímulo económico, pero también incluye lo que los republicanos llaman una lista de deseos de los demócratas, incluida la amnistía para algunos inmigrantes indocumentados y disposiciones para la votación generalizada por correo en noviembre.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, calificó el proyecto de ley como “un esfuerzo totalmente poco serio”.

Los demócratas impulsaron el viernes el proyecto de ley de alivio masivo por coronavirus de $3 billones, una medida en año electoral diseñada para apuntalar una economía estadounidense que está en caída libre.

