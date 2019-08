Página

Los rayos son capaces de propagarse a unos 15.000 kilómetros por hora y medir de largo cerca un kilómetro.

Para no ser alcanzado por un rayo, los especialistas recomiendan no estar en lugares altos como las terrazas; y al aire libre, las sierras y las colinas.

La intensidad que posee un rayo es mil veces superior a la corriente que tenemos en casa.

La temporada de lluvias se acerca, podrá ser una buena época del año para estar en casa disfrutando de una taza de café, té o chocolate caliente, pero también puede ser peligroso si estás fuera de casa ya que, en medio de una tormenta eléctrica, son muchas las recomendaciones que se deben tener en cuenta para prevenir ser alcanzado por un rayo.

Los rayos son cortas descargas de electricidad que se producen en el interior de la nube, entre nube y nube o desde una nube hasta un punto del suelo. Para que un rayo choque con el suelo, debe ser un lugar elevado y que exista un elemento que resalte sobre los demás, como podría ser el caso de un árbol, un edificio o un poste.

“La intensidad que posee un rayo es mil veces superior a la corriente que tenemos en casa. Si somos capaces de morir electrocutados por las descargas de un enchufe, imagina lo que puede hacer un rayo. Sin embargo, existen muchos casos en los que personas que han sufrido el golpe de un rayo, han sobrevivido. Esto se debe a que la duración del rayo es muy corta, por lo que su intensidad no llega a ser mortal”- de acuerdo con Meteorología en Red ­- “Los rayos son capaces de propagarse a unos 15.000 kilómetros por hora y medir de largo cerca un kilómetro. Se han podido registrar en tormentas muy grandes hasta rayos de cinco kilómetros de longitud”.

El rayo más extenso fue registrado en 2007 Oklahoma y alcanzó los 321 km de longitud, destronando el anterior récord que fue registrado en 2001 en Texas, este rayo viajó a una velocidad media de 440 km/s, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 1400 km/s.

Existen medidas que puedes tomar en cuenta para evitar ser alcanzado por un rayo en medio de una tormenta eléctrica si te encuentras en la calle, como pueden ser: evitar usar el celular; no meterse al agua de playas, ríos, albercas, etc. Y no salir de tu automóvil. Permanecer en casa es tu mejor opción, sin embargo, deberías evadir tocar los objetos metálicos o artefactos que se encuentren enchufados y hay que mantenerse lejos de las ventanas y puertas abiertas, chimeneas, estufas, piletas de lavar y tuberías, esto según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).