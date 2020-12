Cuando se trata de videojuegos, el 2020 no tuvo desperdicio.

Los fanáticos lograron disfrutar de grandes estrenos e incluso el lanzamiento de algunas consolas.

Hacemos un repaso de los mejores videojuegos del año, para que no te pierdas ninguno.

Aunque el 2020 pudo haber sido decepcionante en muchos aspectos, cuando se trata de videojuegos no fue un tiempo desperdiciado. Este año, los fanáticos pudieron disfrutar de grandes estrenos e incluso el lanzamiento de las consolas Xbox Series X y la PlayStation 5, que ofrecen una experiencia sin precedentes. A continuación, hacemos un repaso de los mejores videojuegos del 2020, para que no te pierdas ninguno.

The Last of Us Part II

Este podría ser el videojuego más controvertido de 2020, tan revolucionario como insoportablemente sombrío. The Last of Us Part II aparenta ser solo un juego de acción y aventura en tercera persona con una historia fuerte y un combate increíble. Pero, bajo esa superficie, hay una historia épica sobre los ciclos de violencia que atrapan a las comunidades en conflictos multigeneracionales. “Como secuela del famoso primer título de Naughty Dog, fue desalentador, imprudente e inesperado”, lo describió Esquire.

Animal Crossing: New Horizons

Fue el primer título de Nintendo Switch en la adorable franquicia de simulación social. Fue un escape necesario para muchos usuarios durante la pandemia; algunos jugadores se deleitaron especialmente con la diversión al aire libre y otros tuvieron la oportunidad de conectarse con amigos.

Final Fantasy VII Remake

Este videojuego logró llevar con éxito el mundo del clásico de 1997 a la era moderna con detalles meticulosos y su propia sensación distintiva, según Games Radar. Ambientado completamente en Midgar y con personajes muy bien desarrollados, es la prueba de que se puede recrear con éxito un juego tan querido para el público.

Ghostwire: Tokyo

Basado en la tradición japonesa y leyendas, este videojuego, hecho por el mismo estudio que trajo el horror de supervivencia The Evil Within, está lleno de entidades paranormales, eventos sobrenaturales y conspiraciones. Cabe destacar que está disponible en PlayStation 5 y PC.