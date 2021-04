Los mejores cinco looks de celebrities en la playa . Se acerca la temporada de verano en las costas del caribe, y desde el mundo de la moda siempre se logran imponer nuevas tendencias. Pero no solo lo novedoso viene a irrumpir en el mercado este año, sino que viejas usanzas vuelven a cobrar importancia.

La ex de Zayn Malik sabe lucir cualquier estilo de prendas, y lo ha demostrado con el pasar de los años, trabajando con verdaderos monstruos del negocio. Se recuerda que en el 2016, fue nombrada Modelo Internacional del Año por el British Fashion Council. Archivado como: Los mejores cinco looks de celebrities en la playa.

Kate Hudson luce un bandeau

Para finalizar, no podría ser de otra manera que con el instinto que conquista todas las grandes marcas hoy en día: el bandeau. El bandeau ha llenado playas enteras por generaciones, pero el tejido es el material del momento que vino a reconfigurarlo para bien.

Kate Hudson es una fiel militante del mismo desde haca ya años. Actualmente brilla de igual manera con el estrellato de esta prenda tan particular. Ahora sabemos que tienes con que adueñarte de este 2021. Acuérdate de elegir el look que mejor vaya con vos y tu cuerpo, con el que te sientas cómoda y si no estás segura y la incertidumbre nubla tu visión, solo queda analizar viejas prendas, abrir el ropero, reutilizar y renovarse para lucir bonitas en la playa. Archivado como: Los mejores cinco looks de celebrities en la playa.