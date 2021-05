Imanol y Poncho “Los Dos Carnales” hablan en exclusiva para Mundo Hispánico sobre sus dos colaboraciones con Amazon Music Latin

“Los Dos Carnales” sobre sus dos colaboraciones con Amazon Music Latin En el video “El Corrido de Miami” de Amazon Music Latin, Imanol y Poncho narran su historia, su amor por la música y por su familia, así como el camino que han recorrido para poner en alto a la música norteña

de Amazon Music Latin, Imanol y Poncho narran su historia, su amor por la música y por su familia, así como el camino que han recorrido para poner en alto a la música norteña Además, Los Dos Carnales participarán en el tercer capítulo del programa ‘Ke Buen Palomazo’ el próximo 11 de mayo en el canal de Twitch de Amazon Music México y en la aplicación de Amazon Music

Los Dos Carnales Corrido de Miami. Amazon Music destaca al grupo norteño Los Dos Carnales por medio de dos proyectos editoriales. El grupo protagoniza “El Corrido de Miami,” el nuevo video editorial de Amazon Music Latin que se estrena en exclusiva aquí. En este video acompañamos a Imanol y Poncho Quezada en su primer viaje por Miami, días previos a los Latin American Music Awards, donde estuvieron nominados en tres categorías, incluyendo New Artist of the Year. Además en entrevista exclusiva con

Artist Spotlight brinda a los fans un lado más íntimo de sus artistas favoritos. En este video Imanol y Poncho narran sus raíces, su amor por la música y por su familia, así como el camino que han recorrido para poner en alto a la música norteña y a su pueblo natal, San Pedro de las Colonias en Coahuila, llegando a lugares y audiencias que nunca imaginaron.

Los Dos Carnales en Amazon Music Latin

Adicional, en el video recorren lugares como El Pub Restaurante, conocido por su café cubano, o el Art District en Little Havana, el barrio latino de Miami, y se disfruta de una presentación con su más reciente tema, “La Pregunta del Millón”, en la emblemática Calle 8. Lo que vemos es un verdadero intercambio de culturas en la ciudad que suelen llamar ‘la capital de latino américa.’

Los Dos Carnales participarán en el tercer capítulo de Ke Buen Palomazo el próximo 11 de mayo a las 7PM PT/9PM CT/10PM ET en el canal de Twitch de Amazon Music México y en la aplicación de Amazon Music. El programa forma parte de la iniciativa de Amazon Music que combina las historias y culturas de diferentes intérpretes de la música Regional, rindiendo homenaje a este género. Ambos artistas hablaron en exclusiva para Mundo Hispánico.