En las redes sociales circuló un video que mostró a quienes serían un par de compinches de los jefes del cártel patrullando las calles en un auto, mientras les advertían a quienes no cumplieran las reglas en ese momento que serían castigados.

Los hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán habrían aplicado brutalmente reglas de encierro en una ciudad mexicana durante la primera oleada del coronavirus, y amenazaban con ejecutar torturas a las personas que violaran las medidas, reseñó el diario The Sun tiempo atrás al publicar un video que aún rueda en Internet.

México sigue luchando contra el coronavirus. Y un video donde presuntos miembros del cartel de Los Chapitos lanzaron una amenaza a quienes no respetaran la restricción de horario para estar en las calles sigue circulando en redes sociales en la actualidad.

Los castigos incluían “arrestos”, “sanciones”, “multas” y caerle a ‘tablazos’ a las víctimas, detalló The Sun. Se dice que los dos hijos dirigen el cartel de Sinaloa de su padre ‘El Chapo’, el cual tiene su base en Culiacán y posee un valor estimado de mil millones de dólares por el tráfico de drogas.

Según se aprecia en el video, los supuestos miembros del cartel, fuertemente armados, recorrían las calles para imponer el bloqueo por el coronavirus, informó el periódico Yucatan Times , citado por The Sun.

Hasta ayer jueves 6 de mayo, México había registrado 2,545,817 casos confirmados de coronavirus y 218,173 muertes, precisó el diario AS . Además, en el país azteca se han colocado 13,328,238 dosis de la vacuna.

“Son órdenes de arriba, de Los Chapitos. (…) No estamos jugando, no es juego”, aseguró el hombre quien estaba hablando mientras un vehículo estaba en movimiento durante la noche, de acuerdo con la grabación.

Torturas y multas

Los miembros del cártel amenazaban con torturar a las personas durante dos días y les imponían una multa si las descubrían fuera de sus casas después de las 10.00 de la noche, indicó la reseña del diario The Sun.

Las autoridades del estado de Sinaloa habían instado previamente a su población a permanecer en su casa, pero no al parecer no habían hecho cumplir la orden, lo que permitió que el cartel se movilizara a su antojo, mencionó The Sun.