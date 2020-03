El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció este lunes una normativa que prohíbe a los propietarios de unos 624 mil apartamentos subir el precio de alquileres durante la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

“Hoy (lunes) ejecuté una orden de emergencia suspendiendo nuevos aumentos de alquiler en cualquiera de las 624.00 unidades que están bajo la ordenanza de estabilización de alquileres de la ciudad. Durante este período de emergencia, los inquilinos no estarán sujetos a ningún nuevo aumento de alquiler”, anunció Garcetti en una rueda de prensa retransmitida en línea, según reseñó Efe.

Estas viviendas son parte del programa de estabilización de alquileres de Los Ángeles, que permite habitualmente aumentos del 3% cada año en apartamentos construidos antes de o en octubre de 1978, de acuerdo con el texto de la propia legislación.

Today I executed an emergency order suspending new rental increases on any of the 624K+ units that fall under the City’s rent stabilization ordinance, or RSO. During this emergency period, RSO tenants will not be subject to any new rent increase.

De este modo, las viviendas edificadas después de ese año no se verán afectadas por la nueva ordenanza de la ciudad angelina, que entró este lunes en vigor.

Hace una semana, Garcetti hizo pública una moratoria de seis meses para inquilinos de vivienda protegida que no puedan pagar el alquiler por culpa de la propagación del coronavirus.

Para ello, Garcetti prohibió la ley estatal Ellis, que permite a los propietarios tener el derecho de desalojar a los inquilinos para “cerrar el negocio”.

A nivel estatal, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó una legislación que prohíbe la ejecución de órdenes de desalojo para inquilinos afectados por el nuevo coronavirus hasta el próximo 31 de mayo.

La orden ejecutiva impide a los propietarios desalojar a los inquilinos por falta de pago de la renta y tampoco permite la actuación policial o de los tribunales para llevarla a cabo.

