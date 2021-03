Otro de los espectaculares conjuntos de la intérprete de ‘On The Floor’ es este provocador bikini negro que dejó ‘al descubierto’ su trasero mientras disfrutaba del sol y remaba sobre una tabla en el mar. JLo, en días recientes publicó una serie de clips de sus pasadas apariciones en distintos programas televisivos, con el mensaje “Encuentra una buena razón para sonreír hoy… Envío amor a todo el mundo”.

“Wow te ves tan increíble”, “¡No te quemes!” le comentaron a la artista que reveló hace algunos meses que tuvo que posponer ‘en secreto’ su ‘esperada’ boda. “Tuvimos que cancelar la boda…por COVID-19, por la cuarentena. De hecho lo hicimos en dos ocasiones, pero la gente no se enteró”, declaró JLo al respecto.

Sin embargo lo que más llamó la atención en aquella ocasión fue su singular peinado, pese a que no muchos están acostumbrados a ver a la sensual latina de esta forma, eso no le impidió ganar cientos de halagos en Instagram. “Precioso y hermoso bebé”, “ojalá pudiera estar contigo”, “diva de divas”, fueron algunos de ellos.

De inmediato, esta instantánea ‘despertó la lujuria’. “Ricas esas ‘nalgotas’ que tienes amorcito”, “mi reina me gusta tu bikini”, “mujer hermosa, madura y deseada”, fueron algunos de los comentarios que muestran que JLo ‘trae enamorados’ a muchos de sus seguidores.

¡Más curvas que nunca!

Este mini bikini rosa fue ‘presumido’ por la propia Jennifer López desde su cuenta personal de Instagram. En la fotografía se puede apreciar a la famosa cantante acostada sobre una toalla en la playa, tomando el sol y presumiendo sus ‘provocativas’ curvas.

Sin duda alguna JLo se ha ganado los corazones de miles de hispanos con una intervención musical interpretando la legendaria canción ‘This land is your land’, además de ‘América the Beautiful’ y dándose un momento para mandar un mensaje a los latinos en la inauguración de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.