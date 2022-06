“Cuando era más joven, no sé si podría haber manejado la avalancha de opiniones y ser criticado, y también ser consciente de lo que la otra persona está haciendo. Se necesita una persona especial para lidiar con eso”, dijo en esa ocasión el artista, quien finalmente había encontrado el amor (Archivado como: Tras la separación de Shakira y Piqué, se confirma el ‘truene’ de Michael B Jordan y Lori Harvey).

Sin que nadie imaginara lo que pasaría meses después, el actor Michael B. Jordan hizo oficial su relación con la modelo Lori Harvey apenas en enero pasado con una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Semanas antes, ofreció una reveladora entrevista para The Hollywood Reporter.

A la modelo se le ha relacionado previamente con Sean “Diddy” Combs, el hijo de Combs, Justin, Trey Songz y Future. Lori habló sobre su relación con el actor Michael B. Jordan en The Real en septiembre pasado: “Realmente nos equilibramos mutuamente. Realmente creo en la declaración cuando dicen: ‘Cuando sabes que sabes’. Y creo que eso realmente se aplica a nuestra situación y la pasamos muy bien juntos” (Archivado como: Tras la separación de Shakira y Piqué, se confirma el ‘truene’ de Michael B Jordan y Lori Harvey).

¿Eran la pareja ideal?

En esa misma entrevista, se le preguntó a Lori Harvey sobre lo más sexy o dulce que Michael B. Jordan había hecho por ella y así respondió: “El día de San Valentín, los cumpleaños, todo eso, pero son las pequeñas cosas, las cosas cotidianas que creo que realmente lo hacen especial, como si me escuchara cuando hablo”.

“Incluso el otro día, solo dije: ‘realmente solo quería ir a un mercado de granjeros’, así que me llamó un domingo por la mañana y me dijo: ‘¿Qué estás haciendo? Voy a ir a buscarte’, y me llevó una hora a este lugar realmente lindo. mercado de granjeros y tuvimos el mejor día. Así que son cosas así”.