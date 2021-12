La pequeña resulta ser su hija y Valentín (Eugenio Derbez) sale en búsqueda de su ex, la persona que le dejó a la bebé, pero en vez de cumplir su objetivo, se da cuenta que con Maggie puede hacer un hogar y ser feliz a su lado. Dicha película fue ganadora de un Premio Platino que se le otorgó a Derbez por excelente actuación.

Y es que, Loreto Peralta, ya no es una niña pequeña, la actriz originaria de Miami, Florida tiene 17 años actualmente, y sigue triunfando en el mundo del estrellato, ya que ha realizado películas como: “Todas las pecas del mundo”, “Guerra de vecinos”, “La sirenita” entre otras más, ¿quieres conocerla más?

Según el portal “Soy Carmin” Eugenio Derbez se siente muy orgullosa de Loreto y a donde ha llegado con su talento, belleza y encanto. Se cuenta que Derbez no dudaría en apoyar a la joven en nuevos proyectos que vaya a realizar en un futuro, pues una gran amistad los une.

Loreto Peralta evolución: ¡Hermano de Loreto enloquece a las fans!

¿El doble de Tom Holland? Muchas seguidores de la hermosa Loreto han enloquecido a raíz de una serie de fotografías que subió la actriz, y es que muchas no conocían quien era Carlos Peralta. Actualmente ha sido comparado con el famoso actor Tom Holland protagonista de la nueva película de Spider-Man: No Way Home.

¿Crees que se parezca o sea solo coincidencia? Muchos comentarios de los fans dicen cosas como: “Qué lindos son los dos. Además son súper talentosos”, “Son igualitos y me encantan sus pecas”, “Qué emoción ver a los dos juntos”, “Perfectos como siempre”, “Qué gran pareja de hermanos”, “Es mi crush”, “Es guapísimo” etc.